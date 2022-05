Cataluña y Aragón no descartan presentar candidaturas separadas para los Juegos Olímpicos de Invierno

En plena cuenta atrás para el 20 de mayo, fecha "límite" que fijó el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, para alcanzar un acuerdo para una candidatura conjunta a los Juegos de Invierno 2030, las posturas están lejos de converger. Tanto que los gobiernos de Cataluña y de Aragón se han abierto a presentar candidaturas por separado si no hay un acuerdo.

La consejera de Presidència, Laura Vilagrà, no ha descartado presentar una candidatura en solitario del Pirineo catalán para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. En declaraciones a RAC1, Vilagrà ha explicado que la propuesta de la Generalitat sigue siendo una "candidatura colaborativa" con Aragón, porque "tiene ventajas", pero si el gobierno aragonés sigue poniendo "tantas pegas" Cataluña igualmente podría "presentar candidatura".

"Nos hemos ganado la plaza de poder optar. Nadie tiene derecho a estropearlo", afirmó la consejera, que evitó no obstante "adelantar acontecimientos" porque antes quiere agotar las opciones de presentar una candidatura conjunta con Aragón.

Por su parte, el Gobierno de Aragón tampoco descarta presentar una candidatura en solitario, una posibilidad que se está valorando tras conocer la nueva propuesta del COE que quita a Zaragoza el patinaje artístico, lleva el 'freestyle' a Cerler y traslada a Formigal el esquí de fondo.

Este nuevo planteamiento del COE no ha convencido al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que ha afirmado a través de su cuenta de Twitter que con la nueva propuesta del COE sobre los Juegos de Invierno "Zaragoza pierde casi todo lo que tenía y el Pirineo Aragonés no gana casi nada. Casi todo se ubica en el Pirineo Catalán, nuestros competidores en el turismo de la nieve. No lo aceptamos. Seguiremos planteando igualdad y equilibrio".

Nueva propuesta del @COE_es sobre #Juegos2030: #Zaragoza pierde casi todo lo que tenía y el #PirineoAragones no gana casi nada. Casi todo se ubica en el #PirineoCatalán, nuestros competidores en el turismo de la nieve. No lo aceptamos. Seguiremos planteando igualdad y equilibrio — Javier Lambán (@JLambanM) May 7, 2022

En este mensaje, Lambán hace referencia a la supresión en Zaragoza de las pruebas de patinaje artístico, una posibilidad que contempla la propuesta del COE y que las trasladaría a Barcelona.

Las negociaciones aún "pueden avanzar"

Pese al enésimo cruce de declaraciones, desde el gobierno de Aragón también señalan que las negociaciones "aún pueden avanzar esta semana", y que hasta que no terminen las conversaciones no se dará nada por cerrado.

A corto plazo no hay una reunión prevista, pero no se descarta que pueda haber nuevos contactos telefónicos como ocurrió el pasado viernes. Insisten en que nadie les ha trasladado oficialmente que el 20 de mayo sea la fecha límite, especialmente teniendo en cuenta que la Generalitat ha convocado su referéndum para julio.

Según el ejecutivo aragonés, es el Gobierno central quien debe decidir ahora si presenta una candidatura "conjunta y equilibrada" o que cada cual vaya "por libre".

La propuesta del COE

En definitiva la última propuesta del Comité Olímpico Español es la siguiente: en el caso de Aragón, Candanchú albergaría las pruebas de biatlón, en Jaca se celebraría las competiciones de curling, en Cerler pruebas de freestyle y en Formigal el esquí de fondo. En cuanto a Zaragoza tendrían lugar las modalidades de patinaje de velocidad sobre pista corta y velocidad sobre pista larga.

En Cataluña, Baqueira Beret cuenta con las modales de snowboard y freestyle, la estación de Boí Taüll sería escenario del esquí de montaña; Masella y La Molina el esquí alpino y, por último, Barcelona el hockey sobre hielo y el patinaje artístico. Las pruebas externas en Sarajevo de combinada nórdica, saltos de esqui, luge, skeleth y bobsleight se mantendrían. l