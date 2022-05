La estricta dieta con la que Santiago Segura ha perdido 40 kilos: "No es recomendable para todos"

El actor y director de cine Santiago Segura se hizo famoso gracias a su papel como el inefable policía José Luis Torrente. Para encarnarlo, Segura engordaba muchos kilos, que posteriormente tiene que perder.

Hace unos meses, tal y como recoge Las Provincias, Segura explicó en el programa de televisión El hormiguero qué es lo que hizo para perder hasta 40 kilogramos de peso.

"Estaba hecho una bola. Pesaba 40 kilos más que ahora. Y que conste que me cuesta mantenerme. Sufro porque me gusta comer y me tengo que reprimir en muchas ocasiones", dijo el actor madrileño.

"Por la calle, las señoras me preguntan con entusiasmo que cuál es mi dieta milagrosa y se quedan desconcertadas cuando les digo que comer muy poco y hacer mucho ejercicio", añade.

"He estado en 116 kilos y de repente he bajado a 80. En la última película de Torrente solo gané 15 kilos porque me daba pereza perderlos. Luego me costó perder los 15 más que 30 cuando era joven", añadió.

Su secreto es el siguiente. "No se lo recomiendo a nadie, pero, sí, yo hago ayuno intermitente de 18 o 36 horas". "El hombre comía lo que cazaba y luego estaba varios días sin comer, aunque no es recomendable para todos", concluyó.