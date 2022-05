Carmen Lomana recuerda la época en la que enviaba 'nudes': "Ahora no podría"

La Sexta emitió este jueves 5 de mayo una nueva entrega de Encuentros Inesperados, el programa presentado por Mamen Mendizábal. El formato estuvo vertebrado por las citas y contó con Eduardo Rubiño, Lorena Castell, Carmen Lomana y Juan y Medio como invitados.

En una ocasión, la presentadora quiso saber si los contertulios habían hecho sexting y enviado nudes, es decir, fotos íntimas. "Yo sí que he enviado. Al menos la gente de mi generación, casi todo el mundo, ha tenido sexting alguna vez. Te expone y es una cosa sobre la que hay que reflexionar, este tipo de relaciones han venido para quedarse", opinó el político de Más Madrid.

"Mandas una foto desnudo y te estás jugando la vida", comentó Lomana con preocupación. Sin embargo, dejó claro que no siempre había tenido ese estado de alerta, pues confesó que hace años sí que había enviado fotos desnuda. "Yo sí que he enviado fotos desnuda cuando no era conocida a una persona con la que tenía una relación", recordó.

Además de insistir que en la actualidad no lo haría, Lomana especificó cómo eran esos posados. "Sin sujetador y con un pareo que me tapaba justo el pubis. Pero claro, era una persona con la que tenía una relación y yo no era conocida. Es decir, a nadie le podía importar esa foto mía", recordó.

En esa línea, dejó claro que en la actualidad ni siquiera enviaría una foto en la que se le viera "medio pechito". "Si tú mandas una foto a alguien con quien tienes una relación, primero tienes que confiar en esa persona", añadió Lorena Castell.