Elsa Ruiz cuenta cómo fue la situación que la llevó a ingresar en el área psiquiátrica de un hospital: "La ansiedad me bloqueaba"

Elsa Ruíz ha dado su primera entrevista pública desde que reapareciera en redes hace unas semanas. La cómica e influencer se internó en noviembre en un hospital por problemas de ansiedad y depresión y ahora está lentamente volviendo a la vida normal.

Según ha contado en el encuentro con el medio Spanish Revolution, hace meses que salió del hospital, pero ha necesitado mucho tiempo para ajustarse a la rutina y a su trabajo.

"Yo estuve ingresada un tiempo, pero no todo el tiempo que no he estado en redes sociales. Estuve ingresada mucho menos tiempo, pero necesité un tiempo para hacerme a mi casa y a hacer unas cosas", ha revelado, y ha añadido: "Hasta hace unos meses me daba ansiedad salir de casa, tuve que reestructurar mi rutina de cosas tan sencillas como salir a hacer la compra porque de repente la ansiedad me bloqueaba".

@elsaruizcomica nos contaba ayer que regresa a la vida pública tras la situación que vivió durante estos meses y cómo es la vuelta a la rutina dando los primeros pasos. pic.twitter.com/osZ3XpHGdh — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) May 4, 2022

Un proceso complicado de recuperación que ha querido comparar con una enfermedad más reconocida en la sociedad: "Imaginaos que me hubiera roto una pierna, durante mucho tiempo tuve que tener reposo para que se me soldaran los huesos y ahora voy con una muleta. No puedo correr una maratón, pero si puedo salir a la calle y retomar las cosas".

Nos explicaba @elsaruizcomica lo difícil que es explicar cómo te encuentras ante una situación de ansiedad o de depresión. pic.twitter.com/JGcW8cvEDw — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) May 4, 2022

Ha reflexionado también sobre lo difícil que es reconocer los síntomas "físicamente": "Lo mental y psicológico raramente se manifiestan como puede ser una dolencia física. La gente te ve bien... pero es que mi ansiedad y mi depresión no suele afectar a la vista de otras personas".

Una conversación en la que ha aprovechado para denunciar los pocos recursos que los problemas de salud mental tienen en la sanidad pública y, como en general, la sociedad no tiene herramientas para hablar y aprender de estos casos.