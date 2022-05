¿Se ha vuelto el turismo más rentable? Los viajeros que llegan a España gastan más ahora que antes de la pandemia

Parece que con el fin de prácticamente todas las restricciones pandémicas, el turismo extranjero ha vuelto a levantar cabeza tras un largo letargo inducido por el coronavirus. Los últimos datos de llegadas de viajeros internacionales que el INE ha publicado esta semana, apuntan en esa dirección. Y aunque aún queda para recuperar las cifras de 2019, los que visitaron España el pasado mes dejaron ingresos muy superiores.

El pasado mes de marzo, pasaron por España algo más de cuatro millones de visitantes procedentes de más allá de nuestras fronteras. Una cifra que representa el 71,4% de quienes lo hicieron en el mismo mes de 2019.

Sin embargo, aunque todavía falta un sustancioso 30% por recuperar, el informe del INE deja otro dato muy sorprendente. Y es que, en los últimos meses, quienes han visitado España están gastando más que antes de la pandemia. En marzo, los turistas extranjeros se dejaron 5.069 millones de euros, un 84% del gasto en el mes equivalente de 2019.

Los datos son aún más sorprendentes si se analiza la pieza de caza preferida por los empresarios patrios: el turista británico y el alemán. En marzo, España recibió un volumen de viajeros procedentes de estos países del 75% de lo habitual antes de la pandemia. Sin embargo, aunque llegaron menos visitantes, el gasto total de estos colectivos fue prácticamente idéntico al de 2019. En concreto, el gasto de los británicos se había recuperado al 98% del nivel prepandemia y entre los alemanes al 93%. Todo ello, llegando menos viajeros.

De hecho, en comunidades como Baleares la facturación total en marzo fue incluso superior a la de 2019 con un 16% menos de turistas. ¿Significa esto que el turista extranjero se ha vuelto más rentable? Y si es así ¿por qué? Tres especialistas del sector tratan de explicar a 20minutos lo que hay detrás de estas cifras.

Tirando de ahorros

Una de las principales hipótesis que esgrimen los expertos para explicar estas cifras es la del ahorro embalsado. "En los meses que ha habido confinamiento, en muchos sitios, los clientes han tenido capacidad de ahorro. Y ahora, cuando se han abierto las fronteras y se han ido reduciendo las incertidumbres, el cliente tiene una cantidad de dinero mayor para poder gastar", sostiene Ignacio Ruiz Guerra, doctor en Economía y profesor especializado en turismo en la Universidad Complutense de Madrid.

"El tipo de viajero que hemos tenido en estos tres meses [enero, febrero y marzo] es uno que ya viajaba antes y tenía alto poder adquisitivo. El turismo gastronómico, cultural, de naturaleza, de nieve… es el que se mueve durante estos meses iniciales del año. Y ese tipo de turista tiene una capacidad económica mayor", agrega.

Más allá del ahorro acumulado, otro de los factores que puede haber pesado es la elevada inflación que afecta a la economía española, especialmente en los últimos meses. En marzo de este año, los precios del consumo fueron un 11,3% más elevados que en el mismo mes de 2019. Por ejemplo, alojarse en un hotel, un hostal o similar es ahora un 7,4% más caro que antes de la crisis.

Si consumir un mismo servicio es ahora notablemente más caro que antes de la pandemia, es lógico pensar que una parte del gasto extra en turismo se explica por la inflación. "Está claro que todos [los turistas] se gastan más dinero porque han subido las tarifas de los hoteles", apunta María Sánchez de Mora, profesora de Turismo en la Universidad Europea.

No obstante, no todo el mundo comparte esta tesis. Para Ruiz Guerra, el mayor gasto turístico no tiene por qué venir necesariamente aparejado al aumento de la inflación. De hecho, señala que la elevada inflación de España en comparación con otros de sus competidores puede hacer al país menos competitivo y, por tanto, supone "un riesgo para mantener la demanda que tenemos".

Asimismo, las transformaciones que ha sufrido el sector turístico por la crisis también han influido en el aumento de costes de las empresas. "Ahora se está recuperando el turismo y se necesita personal, pero la gente no quiere trabajar en las mismas condiciones de antes. También están subiendo un pocos los salarios, ha habido una reforma laboral y ya no puedes hacer contratos como se hacían antes… todo esto ha elevado el gasto turístico", añade María Sánchez.

El sector espera un buen verano

Aunque la lectura de los datos del primer trimestre es positiva, las miradas están puestas en los próximos cinco meses, en los que el sector se juega más de la mitad de su facturación anual. Por el momento, los augurios son favorables, pero la incertidumbre generada por la guerra en Ucrania, la crisis energética y la propia pandemia podría terminar empañando los resultados.

"En destinos de sol y playa, la previsión para este año es prácticamente igualar el 2019. Y en destinos de interior se están superando con creces [las expectativas] para los meses de primavera. Si no se tuerce la cosa, todo tiene muy buena pinta", sostiene Ruiz Guerra.

"Mucha gente no ha ido a su segunda residencia en dos años y ahora está volviendo. Las aplicaciones de intercambio de casas como AirBnB están cogiendo ritmo porque la gente está recuperando la confianza. No es solamente el turismo de coger un avión o un hotel… los otros tipos de turismo también se están empezando a mover", sostiene, por su parte, María Sánchez.

"Las lecturas de los datos del INE son positivas. No hay motivo de preocupación. Tenemos el verano, que se planteaba perfecto para recuperar la normalidad, pero veremos si el entorno puede perjudicar. Evidentemente, va a afectar un poco", defiende por su parte Benet Maimí, profesor de la Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo de Sant Pol de Mar.

El buen comportamiento de este sector, estratégico para la economía española, es una de las esperanzas del Gobierno de cara a la recuperación. En el Programa de Estabilidad para los próximos años que el Ejecutivo remitió a Bruselas la semana pasada, el Gobierno espera que 2022 cierre con un 80% de la actividad turística alcanzada en 2019. Antes de la pandemia, el turismo aportaba el 12,4% del PIB y el 12,9% del empleo total a la economía española, unos porcentajes que en 2020 se desplomaron al 5,5% y el 11,8% respectivamente.