El enfado de los taxistas madrileños con la regulación de los VTC: "No tendrán régimen sancionador, esto es muy grave"

Los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) seguirán en Madrid. Al menos, esa es la intención del Ejecutivo autonómico, que ha apostado por la convivencia del taxi con los vehículos con conductor en la región. Este miércoles, Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso aprobó el proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, para regular los VTC. De acuerdo con las organizaciones de taxistas, esta nueva norma incumple algunos acuerdos y reclaman cambios e indemnizaciones millonarias.

"Con esta nueva ley no se va a establecer ningún régimen sancionador para los VTC, esto es algo muy grave. Madrid no ha establecido una diferenciación a la hora de prestar los servicios, como ya dijo el Tribunal Supremo, por lo que si no diferencia el Taxi de estos vehículos estaría incumpliendo la norma", ha denunciado el secretario de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), Santiago Simón.

El objetivo de esta nueva ley es que los VTC puedan seguir operando por la capital a partir del próximo mes de octubre tras la finalización de los periodos temporales que preveía el denominado 'Decreto Ábalos', pero sin acceder a las condiciones reservadas en exclusiva al taxi, como la recogida en la calle o las paradas específicas.

La disposición transitoria única del citado real decreto-ley establece que "durante los cuatro años siguientes a su entrada en vigor, los titulares de este tipo de autorizaciones podrán continuar prestando servicios de ámbito urbano".

Simón ha señalado que "no se puede hablar de regulación, sino de desregulación", a lo que ha añadido, que el Tribunal Supremo especificó que solo hay tres forma de conseguir clientes. Uno, a través de las "paradas concretas", otra con la "mano alzada" y la tercera de "forma telemática".

Polémica con los tiempos de espera



"Según la ley estatal, los VTC solo pueden prestar servicio a través de la precontratación y no de forma telemática, aquí está la diferencia. En la primera, debe de existir un tiempo de espera que oscile a los 30 minutos, además del regreso a base y otras condiciones", ha sostenido el secretario de la FPTM.

Sin embargo, en el texto aprobado y publicado oficialmente en la web del Senado puede verse que no se especifica la información sobre los tiempos. "Se entenderá precontratación como el establecimiento de un intervalo de tiempo mínimo entre la contratación o la designación del vehículo y la prestación del servicio", explica la legislación. De este modo, el Gobierno central deja en manos de las Autonomías esta regulación.

Ahora, en Madrid, a este respecto, el proyecto señala que los VTC "en ningún caso, podrán circular por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado previamente el servicio, permaneciendo estacionados a tal efecto".

El taxi habla de "prevaricación"



Al hilo de esta primera aprobación de la norma para las VTC, la FPTM denunciará a la Comunidad de Madrid por posible "prevaricación" al permitir, "extralimitándose a sus competencias", que estos vehículos continúen prestando servicio en la capital a partir de octubre.

"Tenemos muchas dudas jurídicas sobre la forma en la que se van a habilitar este tipo de autorizaciones estatales, gestionadas por el Ministerio de Transportes, para que pasen a realizar transporte urbano", explicó ayer el presidente de la FPTM, Julio Sanz.

Debido a este conflicto de competencias, la asociación reclama una indemnización millonaria. Y es que, tal y como les ampara el Tribunal Supremo, que reconoce el derecho a indemnización para resarcir los daños de actuaciones legislativas, la FPTM anunció que pedirá 150.000 euros de indemnización por cada una de las 15.700 licencias del taxi de la Comunidad de Madrid, una cifra que ascendería en su totalidad a los 2.500 millones de euros.