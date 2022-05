Putin conmemora este lunes el 'Día de la Victoria' con la duda de si escalará la ofensiva bélica en Ucrania a una "guerra total"

"Declarar la guerra es el escenario más duro". Esta frase es de uno de los asesores más cercanos de Vladimir Putin, y la escena que se nos puede venir a la mente es la del líder ruso con un mapa sobre la mesa y dibujando un círculo sobre todo el territorio ucraniano en la madrugada del 8 al 9 de mayo. Este lunes Rusia celebra el Día de la Victoria, que conmemora el triunfo soviético sobre los nazis en 1945. Paradójicamente, 77 años después el Kremlin podría usar esta fecha para lanzar la guerra total contra Ucrania, y dejar de calificar su invasión como una "operación militar especial" para hablar ya de guerra con todas las letras. Pero las versiones son variadas.

Reino Unido es, junto a Estados Unidos, uno de los países cuyos servicios de inteligencia se han acercado más a los pasos reales dados por Putin hasta ahora. Así, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, aseguró hace días que el Kremlin pasará página de la "operación especial" para hablar abiertamente de guerra. La premisa sería clara: "Estamos en guerra contra los nazis y necesito más gente", declaró Wallace. De hecho, una declaración explícita de conflicto obligaría a Rusia a recurrir a todos los reservistas, algo que puede parecer lógico si se tiene en cuenta que a Moscú le ha fallado el plan inicial en el que la toma de Kiev era el gran evento.

La "desnazificación" de Ucrania ha figurado de forma recurrente entre las justificaciones rusas de la invasión, a pesar de que los objetivos han ido variando después de que las fuerzas rusas no lograsen avanzar en zonas urbanas clave como Kiev. Las operaciones se concentran ahora en "liberar" el Donbás, aunque para ello también se siguen llevando a cabo ofensivas en toda las zonas del este y el sur. Moscú, de momento, ha evitado especular sobre el potencial cambio de la terminología que no sería solo eso, sino que ampliaría la complejidad de una situación ya de por sí sin casi precedentes. No se recuerda un conflicto de este calibre en Europa desde los Balcanes, e incluso desde la Segunda Guerra Mundial.

El escenario actual no tiene grises. Las diferentes fuentes manejan dos opciones: la guerra total o que Putin decida acabar con ella el 9 de mayo y cese en su ofensiva. ¿Puede que el Día de la Victoria suponga el final del conflicto? Es una posibilidad, aunque quizás Rusia recurra a ella para "rearmarse", como apuntan algunas expertos. Sobre ello se llegó a pronunciar incluso el Papa Francisco.

En sus palabras fue el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, considerado el caballo de Troya de Putin en la UE, quien le dijo -en un encuentro que mantuvieron en el Vaticano- que "los rusos tienen un plan, que todo acabará el 9 de mayo". Francisco, en cambio, es cauto. "Espero que sea así, para que se pueda entender también la velocidad de la escalada de estos días. Porque ahora no es solo el Donbass, es Crimea, es Odessa, le quita el puerto del Mar Negro a Ucrania, es todo. Soy pesimista, pero debemos hacer todos los gestos posibles para detener la guerra", sentenció.

"Es muy difícil meterse en la cabeza de Putin"

Carme Claudin, investigadora sénior asociada de CIDOB, explica a 20minutos sobre las opciones de Putin que "podría pasar tanto una cosa como la otra porque es muy difícil meterse en su cabeza y saber qué va a hacer". En este sentido, Claudin añade que el 9 de mayo "es la fecha más importante en la historia soviética y podría ser la elegida para dar un golpe de teatro, pero no sabemos en qué sentido".

Por lo pronto, la situación en Rusia es delicada. "Las sanciones están funcionando, esta vez mucho más que las iniciales y las de 2014, pero lo que tenemos que tener en cuenta que el nivel de propaganda es tan fuerte que tiene muchas maneras de convencer a la gente", expresa la experta, y por eso el Kremlin quiere trasladar una imagen de grandeza. "Hay que tener en cuenta que la economía rusa ya no era boyante y se está resintiendo bastante y los emigrantes, por ejemplo, se están yendo. Estos son los primeros síntomas de las sanciones", comenta Claudin.

La movilización contra Alemania ha sido el único momento de movilización real soviética

¿Qué pasará entonces? No está claro. "Sí podemos tener por seguro que el 9 de mayo lo va a usar para adorar al máximo su imagen, segurísimo. Porque es el momento más glorioso de la historia soviética y Putin reivindica esa historia soviética". En palabras de la investigadora, el régimen está ante su día D. "La movilización contra Alemania ha sido el único momento de movilización real soviética. No se ha repetido nunca ese nivel de movilización. Él intentará que sea un momento de gloria para él, pero no se sabe anunciando qué", recuerda, y arroja una opinión propia: "Me inclino, pero esto ya es personal, por pensar que puede decir, si dice algo, que ya tiene lo que quería cuando en realidad se sabe que eso no es así. El plan inicial era tomar toda Ucrania".

Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, por su sostiene que "ya sabemos que la mente de Putin funciona de manera muy particular", así que, dice, "pueden pasar dos cosas: que use el relato de que un día Rusia ya venció al nazismo (y que se puede apoyar en la idea que tiene el líder ruso sobre la "desnazificación" de Ucrania) o que se cumpla lo que parece que le dijo Orbán al Papa".

En ese escenario tan lleno de incógnitas, Rodrigo considera que el Kremlin "puede vender que ya termina la intervención y diga que ya ganó al nazismo una vez y [siempre según el relato de Putin] ahora lo hace otra vez. Esto sería un poco para salvar los muebles". La otra posibilidad es que Rusia se guarde un plan oculto. "Dentro de esa lógica que no es lógica puede pasar a un ataque incluso hacia Moldavia, que está intentando por todos los medios reforzar sus vínculos con la UE", expone el profesor. "Tampoco sabemos exactamente qué se está negociando entre Ucrania y Rusia y podría haber algo acordado entre las partes, aunque no lo sabemos porque nada es público. Yo casi tiraría más por que Putin diga que ya ha ganado al nazismo y sea el momento de parar para coger fuerzas y luego qué". Esa interrogación solo Putin puede resolverla.