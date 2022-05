LalaChus y Goyo Jiménez se burlan de las películas americanas de animadoras en un 'sketch': "Te vas a quedar cojo 'forever'"

La influencer de humor LalaChus y el cómico Goyo Jiménez se han aliado para llevar más allá uno de los temas preferidos del humorista, que es hablar de Estados Unidos y sus costumbres y cultura popular, por lo que han hecho un sketch en Un país para reírlo (La 2) en la que se meten en dos personajes típicos de película yanki.

"He crecido viendo los monólogos de Goyo Jiménez, no os miento si os digo que hacer este sketch con él, es de las cosas que más ilusión me han hecho", decía en redes sociales la tuitera.

En el gag, Jiménez interpreta a un jugador de Fútbol Americano y ella, a una animadora que trata de disuadirle que juegue un importante partido, pues podría "quedarse cojo 'forever'".

Ambos recurren a todos los clichés yankis mientras entrelazan chistes puramente españoles.

"No puedes jugar contra ellos, son más rápidos, más fuertes, más guapos, más ricos... y tú tienes 50 años y has repetido 32 veces", le acaba por decir Lala en su papel de animadora. "¡Me tienen manía los profes!", se excusa él.

No puedes ser más bonita y graciosa. El honor ha sido mío https://t.co/dQex23QbSE — Goyo Jiménez (@Goyojimenez) May 3, 2022

"No puedes ser más bonita y graciosa. El honor ha sido mío", decía Goyo Jiménez en redes sociales sobre haber trabajado con la humorista.