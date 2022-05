Belén Rodríguez se opera los pechos: "Se los han dejado preciosos"

Belén Rodríguez se ha sometido a una intervención estética. Tal y como revela Jorge Javier Vázquez, la colaboradora "se acaba de operar los pechos y parece ser que se los han dejado preciosos".

"Ya que estaba anestesiada, quería aprovechar para colocarse unos hilos en el cuello, pero el doctor Rada se enfrascó tanto con los pechos que prefirió dejar lo otro para otro momento. Mejor. No hay nada más placentero que vivir anestesiado", escribe el presentador de Sálvame en su blog de Lecturas.

Entonces, pasa a contar su opinión sobre esta técnica. "A mí, siempre que por algún momento me tienen que anestesiar, pido que me avisen de cuándo me van a endosar el chute para gozarlo con intensidad".

Para acabar su relato sobre la intervención de Belen Ro, reflexiona: "No entiendo cómo a la gente le dan miedo las anestesias. Total, si te mueres no te enteras. Y ya que inexorablemente nos tenemos que morir algún día, pues mejor hacerlo dormido. Sin dolor".

El presentador es este miércoles noticia porque ha dado una exclusiva a la misma revista arremetiendo contra la familia Flores, a quienes tilda de "manipuladores".

En ella carga contra los principales miembros del clan: Rocío Flores, Antonio David y Olga Moreno. También contra Marta Riesco, la última en sumarse al ser la pareja actual del extertuliano y con la que el catalán ha abierto una guerra que no parece tener fin.