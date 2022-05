Olga Moreno narra lo que se vivió en su casa tras la docuserie de Rocío Carrasco, que no se cree: "A mi familia la han destrozado"

Después de la primera parte de su exclusiva en Semana, la revista publica este miércoles la segunda de la entrevista de Olga Moreno. En ella no se centra tanto en su relación de pareja con Antonio David, sino en cómo la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco acabó, según ella, con la estabilidad de su familia.

"A mi familia la han destrozado", es el titular de la revista. "La gente no puede hacerse una idea de lo que se ha vivido en mi casa", relata la sevillana.

Según ella, la docuserie provocó un verdadero horror en su entorno, algo que afectó mucho a su marido. "Con el acoso que le han hecho, yo no sé cómo Antonio David está vivo. No es un maltratador, no mataría ni a una mosca. He vivido 22 años con él y puedo decir que he tenido un marido ejemplar en ese ascepto", dice de él.

Sobre la serie documental, asegura: "No me creo nada de lo que se cuenta en ella. No me meto en si Rocío Carrasco es o no una mujer maltratada. No tengo ni idea, yo sé lo que tengo en mi casa".

Además, asegura que hubo un antes y después en su matrimonio tras concursar en Supervivientes. "Nada más llegar, ya me di cuenta de que Antonio David era un hombre destruido", narra. "Lo último que le dije a mi marido antes de irme a Supervivientes era que le amaba, y, cuando volví, me encontré con una separación".