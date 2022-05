Jorge Javier Vázquez, portada de una revista, carga contra los Flores: "Rocío es una versión corregida y aumentada de Antonio David"

La guerra ha estallado y ya no hay quien la pare. A los ataques cruzados desde diferentes medios, ya sea tele, Youtube..., ahora se suma que Jorge Javier Vázquez ha saltado a la portada de una revista para arremeter contra el clan Flores.

El presentador hace balance en Lecturas de su experiencia con los Flores, a quienes tacha de "manipuladores". Según él, "ha sucedido lo que estaba previsto".

"Primero, se produjo un cataclismo, una división absurda entre quien se creía a Rocío Carrasco y quien no se la creía, como si esto fuera un GH cualquiera, y no. Estábamos hablando de una cosa importantísima, que es la violencia de género, y, como sucede en muchísimos casos, a quien siempre se cuestiona es a la víctima. Ahora, conforme va pasando el tiempo, el testimonio se va asentando. Y estamos viendo cómo todo lo que contó Rocío Carrasco se ajusta a la realidad. Incluso lo que más se ha cuestionado, que era la ruptura de la relación con su hija, que es algo que hay muchísima gente que no lo puede llegar a entender", señala el comunicador.

"Rocío Flores sigue machacando a su madre en cuanto tiene oportunidad. Jamás ha demostrado un mínimo de piedad hacia su madre. Siempre que puede, la trata de mala madre y de mala esposa. Posee aún más frialdad que su padre, cosa que ya es espeluznante", señala de la exsuperviviente, de la que, dice, ha cambiado mucho desde que la conoció en un plató. "Me la coló. Tenía una mirada desdichada que cautivaba, pero en algún debate ya demostró su carácter. La Rocío que conocí en GH VIP era aparentemente muy vulnerable, con una tendencia al llanto facilísima. Al principio cayeron rendidos a su desdicha y a su llanto, pero creo que, como a mí, se les va cayendo la venda", dice de la hija de Antonio David, a quien tacha de "máquina de hacer daño".

El catalán también dedica palabras a Olga Moreno, pareja de Antonio David durante dos décadas. "Ha sido cómplice necesaria durante veinte años de la destrucción de Rocío Carrasco. La familia Flores tenía una imagen de familia feliz y a sus seguidores les han vendido una imagen absolutamente falsa", afirma el presentador de Sálvame.

De Marta Riesco, la pareja actual del exguardia civil, dice: "En vez de amor, ha encontrado en Antonio David la horma de su zapato. Es tan manipuladora como él".