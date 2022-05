Anuar Beno se enfrenta a Juan Muñoz en 'Supervivientes 2022': "Eres un fracasado"

La tensión es palpable en Supervivientes 2022, y los concursantes no solo se están enfrentando a los mosquitos, el hambre y el temporal, sino también a ellos mismos. La última de las broncas ha sido entre Anuar Beno y Juan Muñoz.

El hermano de Asraf le echó en cara al cómico de Cruz y Raya que no les ayudara a hacer fuego, pero lo hizo con ciertas faltas de respeto que no han gustado nada ni a sus compañeros ni a los espectadores.

"¿Cómo van esas vacaciones?", le preguntó el joven. "Parece que estás en Benidorm. Ahora estamos currando todos". "Yo también he currado cuando estabais durmiendo. Pareces el delegado de clase, macho", le respondió el actor.

"¿De qué vas con la ironía?", le reprochó y, acto seguido, decidió alejarse para no seguir discutiendo, pero no pudo evitar hacerle una peineta a su compañero. "Vas a sacarle el dedo a quien yo te diga, sinvergüenza. Que tienes una edad para estar vacilando...", le echó en cara Anuar.

Juan Muñoz le pidió disculpas al instante, pero el hermano del modelo empezó a faltarle al respeto: "¿Pero quién eres? ¿Qué haces? Venga, vete a dar otro paseo, fracasado. No te falto al respeto porque eres una persona mayor".

"Me acabas de llamar fracasado, si eso no es faltar al respeto", le contestó el ex miembro de Cruz y Raya. "Venga, a seguir con los paseos, caballero, ahora le doy el taca taca para que no le cueste tanto", le dijo sarcásticamente Anuar Beno.

En ese momento, incluso sus compañeros Ana Luque y Yulen Pereira le echaron en cara que se estaba pasando, pero el joven se enfadó al pensar que no le estaba apoyando en una queja que todos compartían.

Pero lo cierto es que son varios los programas que han criticado que Anuar llamase "fracasado" a Juan Muñoz, teniendo en cuenta su carrera, mientras que él está en el concurso por ser hermano de Asraf.

"Qué paciencia ha tenido Juan con este niñato impresentable. Además, le reprocha a Juan mientras él está sentado en la esterilla tocándose los huevos. ¿Pero tú quién eres, chico?", le reprochó Joaquín Prat en El programa de Ana Rosa.