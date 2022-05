Marta Riesco pide auxilio a Irene Montero y se compara con Verónica Forqué en su denuncia contra el "acoso" de Jorge Javier Vázquez

Este lunes, mientras en Sálvame se estaba liando, con un Jorge Javier Vázquez arremetiendo duramente contra Marta Riesco al hablar de las historias encontradas que mantienen la reportera y Rocío Carrasco y Luis Pliego, director de Lecturas, acerca de una supuesta conversación ocurrida entre ambas y, posteriormente, abandonando el plató, la reportera utilizaba sus redes sociales también para dedicarle unas palabras al presentador.

La guerra ha empezado y no parece que vaya a acabar próximamente. Riesco, que se encontraba siguiendo en directo todo lo que ocurría en el programa de Telecinco, retransmitía a través de los stories de Instagram.

Ahí señaló que está recibiendo "acoso" por parte de Vázquez. "No hay derecho, no hay mujeres de segunda ni de primera, soy mujer como la que estáis defiendo. La violencia mediática me la estás haciendo tú a mí Jorge Javier. No hay derecho porque yo haya sacado una información me estéis denigrando de esta forma. Ya no me escondo. Ya no tengo miedo. Trabajo en una productora que me respeta y valora mi trabajo", dijo tanjante Marta.

Entonces, hizo una petición de auxilio a Irene Montero, a la que instó a que intervenga, como lo hizo en su día con la docuserie de Rocío Carrasco. "Espero y deseo que la ministra de Igualdad, que entró en otra ocasión por lo que ya sabéis, cuando vea lo que se me está haciendo en ese programa. Ojalá tenga unas palabras para mí, ojalá tenga unas palabras de apoyo. Nadie tiene derecho a acosarme, denigrarme... Públicamente y desde aquí lo denuncio".

Riesco insistió en su denuncia contra la campaña de acoso por parte de Vázquez. "Estaba viendo todo lo que esta persona, persona por llamarle algo, sobre mí. Porque una persona con moral y un poco de educación nunca haría lo que me ha hecho. Luego nos llevamos las manos a la cabeza con personas que hacen cosas muy malas como las que ha hecho Verónica Forqué, por todas las cosas que habían hecho contra ella y que ella no lo había podido asimilar porque no se encontraba bien", señaló la periodista.

"No entiendo cómo una persona, que es un superior a mí, puede decir que me tengo que ir, que mis compañeros me detestan. Creo que Jorge Javier tiene que ser consciente de todo lo que me ha hecho. Tengo una familia, tengo amigos, tengo compañeros que están sufriendo por todas las palabras que me ha dedicado. Gracias a Dios estoy en tratamiento", explicó, no sin acabar recordando los problemas de salud mental que arrastra: "Estoy en tratamiento desde hace cinco meses que se conoció mi relación con Antonio David. Persona a la que han denunciado como maltratador, cosa que un juez no ha visto. Me han cogido a mí como cabeza de turco".