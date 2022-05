Supervivientes va camino de las dos semanas de andadura y ya ha vivido las primeras e inéditas confesiones de Nacho Palau sobre su relación con Miguel Bosé. El concursante, que estuvo saliendo 25 años con el cantante y padre de sus hijos, contó los primeros compases de su relación.

De esta forma, desveló ante sus compañeros que conoció a Bosé cuando él tenía 19 años y el artista 37. "Me fui de casa con 19 años. He estado con él veintitantos años, he estado más con él que con mi familia", relató.

Sobre su experiencia en pareja los últimos cinco lustros, aseguró: "He vivido muy bien, me lo he pasado muy bien y he trabajado, que me quiten lo bailado".

Sin embargo, luego llegó la ruptura. "Las cosas pasan y pasan. Me vi desprotegido, asustado... Las cosas las ves venir, pero esperas que te protejan y que nunca acaben así. Me ha costado remontar de eso, cómo le explicas a los niños...", contó. Hay que recordar que la expareja tiene cuatro hijos, dos pares de mellizos, que, actualmente, viven separados, dos con Bosé y otros dos con Palau y su familia.

También habló de la familia del cantante. De Palito Dominguín, que también concursó en el reality, asegura que la vio nacer, y de Lucía Bosé, la que fuera su suegra, dijo. "Era divina, me moría con ella".