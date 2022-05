Alejandra Rubio estalla contra Pipi Estrada tras el ataque a Terelu: "Viviste muy bien con mi madre"

Los ataques de Pipi Estrada a Terelu Campos el pasado viernes en el Deluxe ha cosechado ya las primeras reacciones por parte de la hija de la colaboradora de Telecinco, Alejandra Rubio, que no ha dudado en plantar cara al periodista este domingo en el plató de Viva la vida.

Entre otras acusaciones, Estrada insinuó que Terelu estaba detrás de su despido en Onda Cero y que esta llegó a echarle de casa en varias ocasiones.

Rubio, también colaboradora de Viva la vida, ha defendido a Terelu asegurando que "Pipi tiene una fijación con mi madre un poco extraña. Si tan mal lo ha pasado, tantas veces le han echado de casa y todo lo que cuenta... No entiendo por qué, después de tanto tiempo, sigue igual".

La hija de Terelu Campos ha recordado que tenía unos "cinco, seis o siete años" cuando el periodista estuvo saliendo con su madre, por lo que no recuerda mucho de aquella época.

Sin embargo, sí ha rememorado otras situaciones en las que, ya mayor, tienen como protagonista al ex de Terelu. "Yo entré a trabajar en un sitio, por la noche, y él se enteró, y se metió también a trabajar. Intentaba todo el rato estar conmigo, me sacaba conversación… cosa que yo no quería, porque para mí este señor no es nada en mi vida, ni le conozco ni quiero conocerle", ha asegurado.

"Él le iba contando a todo el mundo que él me llevaba al colegio... Él no me ha llevado al colegio en la vida. Me escribe la gente para contarme cosas que él decía sobre mi vida cuando era pequeña y no han pasado", ha puntualizado Alejandra Rubio.

En su opinión, Estrada "tiene una fijación que no le deja vivir". Respecto a Terelu, Rubio ha enfatizado que su madre "ganó un juicio contra este señor, y este señor no ha cumplido con lo que le mandaban, no ha pagado, y encima se permite sentarse en un plató para seguir hablando mal de ella".

Harta ya de escuchar hablar de Pipi Estrada, Rubio ha terminado estallando en plató. "¿Por qué no nos deja en paz? Me han dicho que el otro día, en un programa de Youtube, habló mal de mi abuela (María Teresa Campos). Déjanos en paz, no eres nada en nuestra vida, tienes que pasar página, ya se acabó hace muchos años. Encima me escribe por Whatsapp, por Instagram, y es que no quiero saber nada, no sé cómo decirlo", ha admitido.

"Tiene ganas de dejar a mi madre como si fuera un ogro... muy bien has vivido tú con mi madre", ha concluido Rubio, visiblemente enfadada.