Sálvame sigue celebrando su 13º aniversario trayendo al programa gente del pasado. Entre ellos, Pipi Estrada. Habló sobre su paso por Mediaset y también sobre su pasada relación con Terelu Campos, diciendo, entre otras cosas, "yo creo que a día de hoy, la relación con Terelu es una relación correcta, educada. Me equivoqué, pero porque estaba sangrando por dentro en ese momento".

Terelu, al día siguiente de las declaraciones de Pipi, ha querido contestar en el programa. "Yo no voy a compartir plató con él. Tengo principios", ha dicho con contundencia, ante la pregunta de María Patiño sobre un posible fichaje de Pipi por parte del programa.

"La relación comienza en 2017 cuando a mi madre le da un ictus y me manda un mensaje. Dudé en contestarle, soy honesta. Pero era un momento muy complicado, yo estaba muy asustada, y pensé que era una grandísima falta de educación no responder a alguien que te mandaba un mensaje de preocupación", ha explicado Terelu, recordando cuándo volvieron a hablar.

"A partir de ahí, se han sucedido mensajes. Normalmente, la gran mayoría relacionados con Sálvame. Él me mandaba mensajes si yo tenía una mala tarde. Alguna vez de apoyo hacia mí, y alguna otra vez desahogándose sobre algún compañero mío".

"En verano, después de pasar el confinamiento, voy con Matamoros a una discoteca y yo vi a Pipi saludando a Kiko supercariñoso, algo que me chocó. Vino, me fue a dar dos besos y me aparté. Y me recriminó al día siguiente que estuve bastante estúpida. Y le dije que yo no besaba ni a mi madre, que estábamos en pandemia. Yo no besaba a nadie, ni a mi hija. Me pidió perdón".

Terelu ha mostrado con claridad que es una etapa de su vida ya pasada y que ha cerrado por completo. "Ya no forma parte de mi vida. Forma parte de mi pasado. No hay ni rencor ni nada por mi parte. No hay nada. Yo creo que cuando uno tiene una edad, sabe lo que hace, y con qué intención lo hace".