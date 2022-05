Isabel Díaz Ayuso se ha acostumbrado a las campañas electorales. No en vano, la presidenta de la Comunidad de Madrid lleva tres en otros tantos años y vislumbra la cuarta en un horizonte de solo 12 meses. La tercera ha comenzado este domingo y aunque no es una carrera del PP contra otros partidos hacia la Puerta del Sol, si no al liderazgo interno de esta formación en la región, los populares se lo han tomado muy en serio y han hecho un acto de presentación.

La campaña en el PP madrileño comienza oficialmente este 2 de mayo y se alargará hasta el día 7. La jornada siguiente se dedicará a las votaciones, aunque como sucedió hace unas semanas con Alberto Núñez Feijóo para presidir el PP nacional, no habrá más que un candidato al que apoyar en las urnas, la jefa del Ejecutivo regional.

Esta competencia nula no le ha importado a la presidenta y ha cumplido con el protocolo electoral como si tuviera algún rival interno, porque este domingo se ha desplazado hasta Majadahonda para presentar su candidatura oficialmente.

En el parque de Colón de la localidad majariega, arropada por más de medio millar de personas entre los que se encontraban algunos de sus consejeros, otros miembros del Gobierno y diputados del PP en la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso se ha dado un auténtico baño de masas, con un público entregado desde el primer momento. Camisetas, pañuelos... el merchandising entre el público se veía por todos los rincones del auditorio al aire libre.

El alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, que ha sido el primero en intervenir desde el escenario, ofrecía la clave: en las elecciones del 4-M el 60% de los votos que se emitieron en la localidad del norte de la región fueron para Díaz Ayuso. Este porcentaje, ha aseverado el regidor, sitúa a este municipio como uno de los grandes caladeros de votos de la presidenta.

Ella se ha mostrado agradecida por el cierre de filas en torno a su figura y el proyecto que representa, una aprobación que también ha quedado patente en los avales que se han registrado a su favor: 6.039 en total de todos los rincones de la región.

"Este congreso es muy importante porque afianza un proyecto", ha señalado Díaz Ayuso en Majadahonda. Durante su discurso, de algo más de 20 minutos de duración, ha desgranado cómo va a ser su liderazgo del PP de Madrid y ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha dibujado como un Ejecutivo totalmente diferente al suyo. "Van contra todo, contra la propiedad, contra la empresa, la educación, los valores, el crecimiento, la prosperidad, las instituciones, la justicia", ha asegurado.

Mientras que ha señalado que sus políticas en la Comunidad se toman como "contrapeso". "El discurso de unidad (de Madrid) ha trascendido y es lo que quieren todos los españoles", ha opinado.

La presidenta afronta en los próximos días una agenda frenética. Este lunes celebra el día de la Comunidad de Madrid con un acto institucional en la Puerta del Sol y el miércoles 4 tendrá un acto para conmemorar su victoria electoral de hace ahora un año. Esta carrera acabará los días 20 y 21, fechas del Congreso del PP de Madrid que tendrá como escenario Ifema.