El cambio de actitud y de estrategia de Antonio David Flores y Marta Riesco: del secretismo a pasear su amor públicamente

Antonio David Flores y Marta Riesco ya no se esconden. Tampoco su amor, que ahora pasean por las calles a ojos de todo y sin importarles las opiniones de terceros.

Dispuestos a normalizar su noviazgo, el extertuliano y la reportera pasean libremente, de la mano, y como dos enamorados. Nada que ver con los meses anteriores, en lo que, si bien confirmaron su relación, nunca antes habían hecho gala de ella.

Hace unas horas las agencias les han captado relajados y paseando por las calles de Madrid.

Unas imágenes que dejan entrever un cambio de actitud, de postura y de estrategia a la hora de encarar las consecuencias mediáticas que está teniendo su noviazgo y que se producen justo días después de la primera entrevista pública de la ex del malagueño, Olga Moreno.

Seis meses después de que Antonio David Flores decidiera romper con Olga, la ganadora de Supervivientes ha hablado. Lo ha hecho con la revista Semana, a la que ha concedido una entrevista para contar cómo se siente tras la oleada de emociones que arrastra desde hace un tiempo.

En las declaraciones se puede ver lo duro que está siendo para ella este momento desde que su marido le anunció su intención de separarse. "Yo me rompo por completo porque en mi cabeza la palabra separación no existía. No me lo esperaba", admite Olga.

La ganadora de Supervivientes confiesa que no sabía absolutamente nada de la relación de Antonio David con su actual pareja hasta "el día que salen las fotos de él saliendo de casa de Marta".

Esas imágenes provocaron que Olga fuese rápidamente a buscar al ex de Rocío Carrasco para decirle "de todo menos bonito". Además, reconoce que ella ya le había preguntado por eso, pero "él siempre lo había negado todo".

Moreno confiesa que "cuesta ver al hombre al que has amado durante 22 años con otra mujer", aunque finalmente admite que lo entiende, porque "él ha decidido seguir su camino" y ella seguirá el suyo.

Aunque con gran pesar, Olga declara que se siente totalmente traicionada por su marido. "Antonio David me ha traicionado y me ha decepcionado mucho. No me merecía esto", dice quien se ha visto envuelta en el centro de la polémica sin buscarlo ni esperarlo.