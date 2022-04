Consultorio de Vivienda: "Mi vecina ha puesto macetas en la ventana que da al patio interior, donde juegan los niños, ¿qué se puede hacer?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Ocupar zona de paso con el coche

PREGUNTA En el garaje de mi bloque de viviendas hay un vecino que aparca dos vehículos, una moto y un coche en la zona de tránsito del mismo. Es un pasillo que finaliza en una pared y perpendicularmente hay plazas a un lado del mismo.

Este vecino aparca bloqueando tres plazas, una de ellas es suya, y ha pedido permiso a los propietarios de las otras dos, que no las usan, para aparcar.

Me gustaría saber si está permitido este uso de la zona de servidumbre teniendo en cuenta que tiene permiso de dos afectados. El presidente le ha pedido verbalmente que retire los vehículos y se niega a ello.

Si no está permitido, ¿qué acciones legales se pueden tomar desde el punto de vista de la comunidad?, ¿y desde el punto de vista de un vecino particular?, puesto que el presidente no está dispuesto a entrar en conflictos.

Mi miedo es que si sucediera cualquier siniestro (inundación, incendio...) el seguro se niegue a indemnizar por esta circunstancia.

RESPUESTA DE LA EXPERTA El estacionamiento de los vehículos únicamente puede realizarse dentro de los límites de la plaza de garaje sin ocupar zonas comunes, de maniobra ni zonas destinadas al paso del personas.

Si pese a este apercibimiento hace caso omiso, la comunidad podrá ejercitar la acción de cesación por actividades molestas y prohibidas reguilada en el art. 7.2 de la LPH.

Perro muy ladrador

PREGUNTA Le pongo en situación: mis vecinos de arriba tienen un perro que ladra cuando hay movimiento en la escalera sea la hora que sea, sobre todo cuando los vecinos de enfrente salen con sus perros de casa.

Durante el día, al estar trabajando, no me molestan demasiado, pero cuando los fines de semana salen o entran de madrugada sus dueños o los vecinos es un no parar. Qué puedo hacer, ya se lo he comentado a ellos y parece que les da igual

RESPUESTA DE LA EXPERTA En primer lugar, la vía del diálogo y la empatía debe ser lo que prime en la resolución del conflicto. Grabe los ladridos para que cuando hable con el propietario pueda comprobar las molestias que conlleva.

Además, puede solicitar al presidente de la comunidad que trate este asunto en un junta dado que probablemente haya otros vecinos afectados.

Avisar a la policía por peligro

PREGUNTA Mi vecina ha colocado unas plantas en el alféizar de la ventana que da al patio interior, donde juegan los niños de la comunidad, incluidas mis dos hijas. Se niega a quitarlas.

¿Podemos dar aviso a la policía local por claro riesgo? Las macetas se pueden caer y matar a cualquiera. ¿Qué se puede hacer de urgencia? Estamos varios vecinos muy preocupados.