Consultorio de Vivienda: "Los vecinos dejan bicis y sillas de ruedas en la barandilla comunitaria, ¿cómo hago ver que es ilegal?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Contadores en fachada

PREGUNTA Vivimos en una casa situada en una parcela de tres casa, cada una con su terreno delimitado y sin zonas comunes. Los contadores están en mi fachada, mis vecinos tienen agua y yo no porque la casa estuvo ocupada y el contador no cumple la normativa actual para batería de 3 contadores y no me quiere dar suministro la compañía de agua.

¿Qué puedo hacer? ¿Estoy obligado a tener los tres contadores en mi fachada? ¿Puedo exigir que se quiten y ponga cada uno el suyo en su fachada?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Debe informarse con la compañía suministradora para que le informen de la normativa aplicable y de las gestiones que debe realizar al respecto.

PREGUNTA Recientemente han puesto una pregunta de un lector sobre la colocación de una chimenea en un piso.

Sacar estufa por la terraza

A mí me me gustaría poner una estufa en el interior de mi piso, en un bloque de viviendas en el que soy el último piso y tengo varias terrazas, y quisiera sacar la chimenea por una de las paredes de la terraza que tengo sin cerrar.

Dicha pared no se ve desde el exterior del edificio, por lo que no varía su estética. ¿Puedo hacerlo? La otra terraza la tengo cerrada con un cerramiento de techo de aluminio y ventanas, ¿puedo colocar una estufa en su interior y sacar la chimenea por el techo de mi cerramiento?

En la votación de los vecinos para que den permiso, al pasar la chimenea por el techo del edificio, y que tiene que ser de 3/5 de los vecinos o cuotas, ¿es del bloque o de toda la urbanización?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Efectivamente al tratarse de una obra que supone una alteración de un elemento común del edificio, en virtud del art. 10.3.b de la LPH el acuerdo deberá aprobarse con el voto favorable de las 3/5 partes de la totalidad de propietarios y cuotas.

El acuerdo deberá aprobarse en la comunidad a la que pertenece la vivienda salvo que el título constitutivo o los estatutos de la mancomunidad establezcan alguna norma al respecto.

Pagar ascensor sin usarlo

PREGUNTA Soy propietario de un local comercial perteneciente a una finca de vecinos en Valencia. Recientemente se acordó unas obras para facilitar acceso al ascensor.

¿Me corresponde participar de dichas obras? Lógicamente no utilizo el ascensor ni accedo a mi local por la puerta general de la finca sino por puerta independiente.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Tal y como señala la LPH, la no utilización de un servicio no exime de su pago. En consecuencia, aunque dada la ubicación de su local no tenga necesidad de utilizarlo, al tratarse de un servicio general de la comunidad deberá contribuir a su pago conforme a su coeficiente de propiedad.

Trastos en la escalera

PREGUNTA Recientemente me he mudado y en la comunidad he observado que los vecinos utilizan la escalera de la comunidad para amarrar las bicicletas y sillas de ruedas a la barandilla como si fuera un trastero.

Mi consulta es cómo alegar jurídicamente que eso es ilegal y cómo exponer que retiren esos enseres de la escalera comunitaria / escalera de emergencias. Somos los nuevos y en la próxima reunión de vecinos queremos estar preparados.