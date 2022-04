El 'padre' de las 'superilles' de Barcelona ve insuficiente el proyecto del Ayuntamiento y propone "liberar" el 70% del espacio

El 'padre' de las 'superilles' de Barcelona y presidente de la Fundación Ecología Urbana y Territorial, Salvador Rueda, ha presentado este viernes una propuesta urbanística de 500 'superilles' que podría "liberar" 2.000 calles y el 70% del espacio que hoy se dedica a la movilidad en la ciudad con una reducción de "sólo el 15% de los vehículos en circulación".

En una comparecencia este viernes en la conferencia 'La alternativa a la Superilla Barcelona', organizada por Rethink BCN, el órgano de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES) de Foment del Treball, Rueda ha expuesto las principales diferencias entre el proyecto que plantea el Ayuntamiento y su modelo de 'superilles'.

Y es que el urbanista considera que el proyecto de 'Superilla Barcelona' que plantea el consistorio barcelonés no es tal, sino que se trata de un sistema de 'ejes verdes' que, a su juicio, no soluciona todos los problemas urgentes que debe afrontar la ciudad del mismo modo que lo haría el modelo de 'superilles'.

Imagen del modelo actual de ciudad, del modelo que propone el Ayuntamiento y del modelo de 'superilles' que propone Rueda para Barcelona. Foment del Treball

El urbanista ha comentado que los principales retos que tienen las ciudades son la sostenibilidad ambiental y la rápida entrada a una nueva era digital de la información y el conocimiento. Por este motivo, "el modelo que se debe escoger debe llevar ambos". Así, la transformación de las ciudades debe ir encaminada a "solucionar el cambio climático, mejorar la habitabilidad y cambiar el rumbo hacia una economía que no se base en el consumo de recursos".

Por su parte, Àngel Simon, presidente del Consejo de Patrocinadores de la SBEES y presidente de Agbar, ha destacado que: "las ciudades desempeñan un papel protagonista en la respuesta al cambio climático. La concreción de infraestructuras y espacios verdes, dentro de una visión urbana integral, es esencial para el desarrollo sostenible del planeta y la calidad de vida de la ciudadanía”.

Rueda ha explicado que actualmente "el 85% del espacio viario de la ciudad está ligado a la movilidad" y que la propuesta de las 500 'superilles' liberaría el 70% de este espacio reduciendo "sólo el 15% de los vehículos". "Liberamos mucho espacio sin comprometer el funcionamiento de la ciudad", ha dicho, y ha apuntado que el plan de movilidad que él mismo dirigió incorpora que "todo el mundo llegue a todos lados, que todo el mundo pueda entrar y salir y que nadie quede atrás".

Así, este modelo supondría la posibilidad de que "más de 2.000 calles en el interior de las rondas pasen a ser de prioridad para los peatones, lo que no significa que no puedan entrar los coches, pero a la velocidad que toca. Pasamos de las 100 calles que propone el Ayuntamiento a 2.000. Multiplicamos por 20 y, en el Eixample, por cuatro". Además, supondría también la creación de 163 plazas de 2.000 metros cuadrados.

Para llevar esta propuesta a cabo, Rueda ha considerado que el urbanismo táctico es una opción porque "no tenemos tiempo". "Una solución de este tipo te resuelve casi todos los problemas de salud, contaminación, ruido, habitabilidad, biodiversidad y cambio climático en tiempo récord".

En definitiva, ha dicho, se "liberarían siete millones de metros cuadrados con un coste de 300 millones de euros, por lo que no es un problema de tráfico ni económico. Después, cuando tengamos más inversión, se hacen las piezas diferentes y de manera estructural". Por otra parte, ha defendido que trasladar este modelo a toda el área metropolitana no es "sólo posible, sino que es necesario".

Se evitarían casi 700 muertes al año

Actualmente, la contaminación provoca unas 1.000 muertes al año en Barcelona. El modelo de 'superilles' planteado por Rueda, señala, podría evitar 667 gracias a la reducción de la contaminación atmosférica y acústica, además de 18.700 ataques de asma, 12.100 casos de bronquitis aguda y 600 hospitalizaciones cardiovasculares. Esto supondría, además, un ahorro de 1.700 millones de euros al año.

Por otra parte, la población que vive en lugares con altos niveles de contaminación se sitúa actualmente en un 46%. Según ha explicado el urbanista, la implantación de las 500 'superilles' reduciría este porcentaje a un 6%, mientras que los 'ejes verdes' se quedarían en un 25%.

Con el ruido, ha señalado, pasa algo parecido: actualmente, un 43% de la población vive en lugares con altos niveles de ruido -principalmente por el tráfico-. Con el modelo que propone el Ayuntamiento, según ha explicado, este valor se mantendría en un 40%. En cambio, con las 500 'superilles', se reduciría hasta el 27%.

Rueda también ha comentado la necesidad de "renaturalizar" Barcelona, con más superficie verde y permeable. Para ello, propone "multiplicar por mucho el número de organismos vivos que pueden entrar en la ciudad, no sólo en la superficie, sino también en cubierta", lo que reduciría la temperatura de estas zonas.

De peatón a ciudadano

Para Rueda, las ciudades "comienzan cuando existe el espacio público, pero si lo destinamos únicamente a la movilidad, la máxima aspiración de los urbanistas será hacer espacios para peatones, sin darse cuenta de que un peatón es un modelo de transporte, pero no un ciudadano".

El urbanista plantea así que, en el espacio público, "pueda entrar el entretenimiento, la cultura, el arte, el intercambio y el debate, además del derecho al desplazamiento. El espacio público es lo que nos hace ciudadanos porque es la casa de todos y ordenar esta casa en el interior de les 'superilles' y en las periferias es clave".

Por otra parte, se ha mostrado a favor del proyecto del Ayuntamiento para conectar el tranvía en la Diagonal. "Es absurdo no conectar las piezas clave dentro de la ciudad. En el futuro, la movilidad será un servicio y no la tenencia de artefactos, del mismo modo que ahora la gente no compra discos, sino que se conecta a una plataforma. Al final, lo que necesitamos es llegar a un destino en un tiempo adecuado".