El presidente de la EMVS: "Si una persona fue a ver al detective, no sería de esta empresa"

El presidente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) fue uno de los primeros en conocer el rumor de que alguien del Ayuntamiento de Madrid, y concretamente de la empresa municipal de Vivienda, se habría puesto en contacto con un detective para espiar al entorno de la presidenta Ayuso, el rumor que acabó con la dimisión de Casado.

El 11 de enero, González recibió la llamada del alcalde. "Me dice que hay un rumor que puede tener relación con la EMVS y me pide que indague sobre ello. Busco el teléfono de la agencia de detective que se me dice e intento contactar con Julio Gutíez. Lo intento varias veces, la comunicación no era buena, hasta que la secretaria me pasa con él", ha relatado en la séptima sesión de investigación que se celebra en Cibeles.

"Desconocemos si ha habido una persona o no que haya ido a ver al detective; sí se constata que ninguna sería de la EMVS". Porque, tal y como ha reiterado, él se encargó de realizar las indagaciones internas de las que informó Almeida ante los medios de comunicación el 17 de febrero, cuando el caso salió a la luz.

El presidente de la EMVS, junto al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se reunieron con el gerente de la empresa, Diego Lozano y con el ahora ex jefe de Comunicación de la empresa, David Fernández, para preguntarles por su posible implicación. "Creo que fueron muy sinceros, no tenían conocimiento del rumor y, tampoco habían participado en nada parecido", ha defendido González, que también se encargó de llamar al detective señalado.

Y ¿por qué no lo denunció al Comité de Ética cuando el alcalde le contó lo que estaba pasando?, le han preguntado los grupos municipales en varias ocasiones. González da la misma respuesta: "Al no haber nada con respecto a ese rumor, como tampoco ahora hay nada, poco más se podía hacer". Y es que el canal de ética, en su punto 7, obliga a que se aporte haber un denunciante, un denunciado y un hecho a denunciar... "y no se daba ninguno".

"Se pregunta a Gutíez, que lo descarta; se pregunta a lozano, que lo descarta, y a David Fernández, que también lo descarta". Unas averiguaciones que cerró en apenas 15 minutos, tal y como ha reconocido.

García Romero: "Carmena no fue a la comisión de BiciMad"

La delegada de Obras y Equipamientos, y miembro consejero de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), también ha comparecido este viernes en la séptima sesión de investigación, creada para esclarecer si hubo espionaje -o al menos intento de ello- de espiar a Ayuso desde el Ayuntamiento de Madrid.

Paloma García Romero ha respondido a todas las preguntas de los grupos municipales, pero ninguna de sus respuestas ha aportado novedad al caso que la prensa hizo público el 16 de febrero. Más Madrid ha lamentado que "solo venga quien no sabe nada o no quiere saber, mientras que las responsables directas de que estemos aquí [en la comisión] no vengan", como por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, citada el pasado 28 de marzo.

En este sentido, y aprovechando el turno de preguntas del Partido Popular, la delegada ha recordado, junto a la concejal Sonia Cea, cómo en la anterior legislatura hubo otra comisión de investigación, en este caso por BiciMad, en la que "llamaron a 30 y fueron como 12" a declarar. Y que entre los grandes ausentes se encontraba la propia alcaldesa de aquel entonces, Manuela Carmena.

"Aquí se ha dicho que el alcalde se esconde y creo que viene la semana que viene, mientras Carmena no fue a la comisión de BiciMad", ha lanzado la popular García Romero. De hecho, el regidor comparecerá en la comisión de investigación del supuesto espionaje a Ayuso el próximo 9 de mayo, probablemente, el mismo día que acuda Ángel Carromero.