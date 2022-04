La fiebre de las criptomonedas, ¿negocio? ¿estafa? ¿adicción?

El fin de semana del 9 y 10 de abril se celebraron una serie de charlas organizadas por IM Mastery Academy, una compañía que se dedica a la formación online de expertos en trading, es decir, compra y venta de diferentes tipos de valores mediante internet, haciendo especial hincapié en las operaciones con criptomonedas. Al evento asistieron alrededor de 10.000 personas, la inmensa mayoría jóvenes, muy jóvenes, algunos menores, y sobre todo interesados en aprender a invertir en monedas digitales.

Precisamente, los métodos de captación de sus alumnos, según algunos expertos, cercanos a los modos de las sectas, y la extrema juventud de sus alumnos para operar en mercados financieros, causaron mucha polémica e incluso diferentes asociaciones pidieron que no se permitiese la celebración del acto.

Sin embargo, lo cierto es que el evento fue todo un éxito, sobre todo teniendo en cuenta que cada uno de los casi 10.000 asistentes pagó alrededor de 200 euros. Y por tanto, la preocupación por la atracción de los jóvenes por las criptomonedas y las promesas asociadas de grandes ganancias con poca inversión y poco esfuerzo, va en aumento.

Casos de adicción

Sin ir más lejos, la Asociación Centro Catalán de Adicciones Sociales, ACENCAS, avisó este jueves que la tendencia creciente a invertir en criptomonedas está comportando también un aumento de las adicciones a este tipo de operaciones. Según esta organización, "no habíamos tenido nunca ningún caso, y este último año nos han llegado cuatro o cinco. Todos los indicadores muestran señales de alerta", declaró el presidente de Acencas, Francesc Perendreu, durante un congreso de la entidad.

"No habíamos tenido ningún caso de adicción a las criptomonedas, y el último año han llegado cuatro o cinco". Asociación Centro Catalán de Adicciones Sociales, ACENCAS.

Especialistas en estos casos afirman que las criptomonedas son productos seguros pero que van asociados aspectos como la ilusión del triunfo sin esfuerzo y a un mercado que funciona continuamente 24 horas al día, 7 dís a la semana. A estos dos componentes hay que añadir la alta volatilidad de estos mercados, es decir, grandes fluctuaciones que el interesado traduce en la posibilidad de grandes beneficios en caso de acertar el momento de las operaciones. Todos estos aspectos del entorno de este tipo de inversiones provoca que sea una actividad de riesgo y adrenalínica que favorece la adicción.

Comportamiento sectáreo

Una de las organizaciones que está liderando la iniciación de los jóvenes en el mundo de la inversión en criptomonedas es IM Mastery Academy, los responsables del polémico acto de Badalona. Esta sociedad lleva unos cuantos años en el ojo del huracán, habiendo sido protagonista incluso de alguna operación policial por sus métodos de captación de clientes.

En el pasado mes de marzo se llevó a cabo la Operación Carcoma tras recibir la policía una denuncia de la asociación Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad, RedUNE, en la que se advertía que las actividades presuntamente irregulares que IM Mastery Academy había inciado en Barcelona en 2019 se habían extendido por toda España.

Solo con un rápido vistazo por internet, se puede observar la frenética actividad de charlas por toda España llevadas a cabo por los diferentes 'chairman' de la compañía, lideres que promocionan y captan nuevos miembros.

La Policía, tras la denuncia, pudo constatar que la captación de miembros utilizaban “técnicas de persuasión propias de organizaciones sectarias”, según indicaban en su nota tras la detención de 8 responsables de IM Mastery Academy en nuestro país . Los arrestados captaban a las víctimas sobre todo en redes sociales, como Instagram, pero también abordándolos en lugares públicos, como parques, y mediante eventos multitudinarios en hoteles y grandes recintos. El Ministerio del Interior informó tras la operación que los arrestados la compañía ofrecían cursos virtuales sobre criptomonedas y transacciones financieras de alto riesgo a miles de jóvenes, incluidos algunos menores de 15 años.

Mensajes hipodérmicos

Para promocionar sus cursos online, IM Mastery Academy utiliza frases que van directamente al subconsciente de personas con ansias de triunfo y, que por circunstancias creen que nunca lo lograrán. La compañía, a través de sus líderes, emite mensajes como “Para ganar a lo grande, a veces hay que asumir grandes riesgos”, “La única diferencia entre una persona rica y una pobre, es cómo invierten su tiempo”, “Vive sin límites”, o "Volverte millonario no es lo importante, lo importante es en qué te tienes que convertir para hacerte millonario".

Tras las promesas de éxito, plasmadas a través de Facebook o Instagran por los líderes de la organización con fotos o vídeos con coches de lujo, o en fascinantes resorts en países exóticos, subyace la necesidad de cambiar de vida y de ser una persona diferente. Así, en las denuncias que se han interpuesto contra la organización, hay familias que han manifestado que sus hijos han sufrido alteraciones en el rendimiento académico, estado de ánimo, aislamiento y conflicto doméstico.

Una denuncia formalizada por un colegio de Granada en noviembre de 2020 indicaba que varios alumnos habían dejado de ir a clase de manera sorprendente tras entrar en contacto con miembros de la organización. Por todos estos motivos, algunas entidades han llegado a calificar a IM Mastery Academy como criptosecta.

Estafa piramidal

Pero además de esos comportamientos en la captación de miembros, la polémica academia online de inversiones también ha sido acusada de estafa piramidal por la organización de su estructura. Su estrategia de expansión se asemeja bastante a un esquema multinivel. El secreto está en que, costando la formación alrededor de 200 euros al mes, si un alumno capta a dos personas, la formación le sale gratis. Si consigue aportar tres clientes empiezan a cobrar beneficios. Esos tres nuevos miembros, aportan cada uno tres miembros nuevos, y así el primero va alcanzando diferentes niveles hasta llegar a la categoría reina, el denominado Chairman, para la que se necesita reclutar a 30.000 clientes.

El resultado de toda esta estrategia es que, sobre todo los jóvenes, se centran más en conseguir nuevos miembros que en su formación. Fruto de toda esta estrategia fue la acusación en el marco de la Operación Carcoma, por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, de la Policía Nacional, de que tras una supuesta academia de formación especializada se ocultaba, en realidad, una estafa piramidal.

Chiringuito financiero

Las alarmas sobre IM Mastery Academy han saltado en todos los ámbitos. El 23 de marzo de 2020, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, dentro de sus advertencias incluyó a IM Mastery Academy, avisando de la "vinculación de esa página web con International Markets Live", y poniendo de manifiesto que "dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión". En un párrafo posterior asimila la compañía a los "chiringuitos financieros".

La organización dispone también de una aplicación para móviles y otros dispositivos, pero curiosamente, en la descripción de esa App no se utiliza ese lenguaje dirigido a los estados de ánimo, y se define IN Mastery Academy como "un lugar de aprendizaje social dedicado a capacitar a cualquiera para que se convierta en la mejor versión de sí mismo" con "oportunidades comerciales independientes para obtener ingresos residuales para que cualquiera pueda vivir el estilo de vida que siempre ha querido".

Monedas digitales

De las criptomonedas se oye hablar mucho, sobre todo de sus riesgos o de sus oportunidades, pero ¿qué es una criptomoneda? Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad. Estas monedas no existen de forma física sino que se almacenan en una cartera digital. Básicamente, es algo que tiene valor. Además, no están reguladas ni controladas por ninguna institución. No tienen la consideración de medio de pago y una vez que se realiza la transacción con criptomonedas, es decir, cuando se compra o vende el activo digital, no es posible cancelar la operación

Las criptomonedas como el Bitcoin realmente no existen físicamente. Pexels

Al igual que en las divisas tradicionales, el valor de las criptomonedas varía en función de la oferta, de la demanda, pero el valor de estas divisas se forma en ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación, como los presentes en los mercados regulados de valores.

Las autoridades monetarias y financieras avisan que las criptomonedas son instrumentos complejos no adecuados para personas sin los conocimientos suficientes. Además, advierten que su precio conlleva un alto componente especulativo que puede suponer incluso la pérdida total del dinero pagado para comprar las criptomonedas.

Existen miles de criptomonedas, algunas de ellas con nombres de 'celebrities' o lugares emblemáticos, pero las principales son Bitcoin y Ether. La primera criptomeneda fue Bitcoin, creada en 2009 de la mano de una entidad denominada Satoshi Nakamoto, quienes inventaron la tecnología Blockchain, fundamental para su creación, ya que impide que la criptomoneda se pueda manipular o copiar, y además permite realizar transacciones con ella.