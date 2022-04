San Chin Choon, el proveedor de mascarillas de Luceño y Medina, coge el teléfono por primera vez: "Todo es limpio. Sigo en Malasia"

Aparentemente existe, no ha huido y asegura que el negocio de las mascarillas que vendió a Madrid en plena pandemia fue legal. Si detrás del teléfono estaba el verdadero San Chin Choon y su respuesta a una llamada de EFE realizada este miércoles fuera cierta, la Fiscalía Anticorrupción habría despejado muchas incógnitas sobre el presunto administrador de mascarillas y otros materiales sanitarios al Ayuntamiento de Madrid. Mientras se descubra, Alberto Luceño y Luís Medina seguirán juzgados por haber cobrado supuestamente seis millones de euros en comisiones de sendos contratos con el consistorio.

"Todo está claro y es limpio. Sigo en Malasia, no tengo necesidad de huir", contestó en malayo el director ejecutivo de Leno Sdn Bhd, cuya identidad hasta la fecha pendía sobre un pasaporte fotocopiado y un puñado de firmas en contratos y facturas en manos de la justicia. Su papel en el 'Caso de las mascarillas' todavía está por esclarecerse. Según declararon los 'comisionistas' investigados, el malasio se encargó de suministrar los guantes, tests y mascarillas, desde Kuala Lumpur, que luego ellos vendieron por 11,9 millones de euros al consistorio.

“Hice todo lo que indicaba el contrato y seguimos los protocolos porque ellos son del Gobierno y había que hacerlo bien. No tengo miedo. No hay ninguna razón por la que yo deba tener miedo”, insistió San Chin Choon. Con "ellos", matizó al tiempo, se refería al Ayuntamiento madrileño, receptor del material sanitario enviado a Luceño y Medina por el propio Chin Choon, quien, a su vez, lo consiguió a través de proveedores de China, pues su empresa no dispone de fábricas propias.

El empresario también confirmó a lo largo de la llamada la condición de "agentes exclusivos" de su compañía que Luceño y Medina esgrimieron en sus interrogatorios. "Ellos obtuvieron un contrato y yo solo lo ejecuto y sigo las indicaciones”, apuntó al respecto sobre los intermediarios imputados por estafa, falsedad y blanqueo de capitales.

Por último, la tercera pata en el extranjero del negocio mollar de las mascarillas, aseguró que ha colaborado con la justicia siempre que ha habido cualquier requerimiento. “El año pasado, el Departamento de Investigación de Crímenes Comerciales de Malasia (CCID, por sus siglas en inglés) me pidió una entrevista y les di mi respuesta a 19 preguntas (el mismo número de cuestiones que en principio envió la Fiscalía Anticorrupción española a Malasia). He enviado la respuesta y he tomado juramento en las 170 páginas”, apuntó.

En su primera intervención desde que estalló el supuesto 'pelotazo' de las mascarillas, Chin Choon no ha aclarado otras cuestiones vitales para la investigación como quién y en qué términos se calculó la cuantía de las comisiones. Todo, además, en el supuesto de que lo dicho al descolgar el teléfono este miércoles fuera rigurosamente cierto.