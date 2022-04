El fiscal da la razón al equipo de Almeida: no se manipuló la documentación y rechaza citar como investigado al gerente de la Funeraria

El fiscal Luis Rodríguez sostiene que el equipo de Almeida no manipuló los documentos que envió a la Fiscalía Anticorrupción que investiga a los comisionistas que vendieron material sanitario al Consistorio durante la primera ola de pandemia.

A través de un escrito, la Fiscalía establece que "no se ha alterado, por tanto, ningún elemento o requisito esencial de los documentos, ni se ha cometido ninguna otra de las conductas previstas en el art. 390 CP". Lo hace en respuesta a la providencia que presentó Más Madrid el pasado 20 de abril. En ella, la portavoz Rita Maestre denuncia que los contratos de las mascarillas y los guantes que se adjuntaron a la Fiscalía en noviembre de 2020 tenían la firma electrónica de la presidenta del Consejo de Administración de la Funeraria, Inmaculada Sanz [PP], y en la documentación de abril de 2021 su firma no aparece. "Creemos que se manipuló documentación entregada a la Fiscalía Anticorrupción", dijo entonces la portavoz.

El fiscal rechaza esta tesis, aunque reconoce que las cartas de encargo que constan en las actuaciones presentan las diferencias que se detallan en el escrito. "No obstante, coinciden en todo caso la fecha del documento, la identidad de las personas que lo firman y su contenido, ya sea por su mención expresa en el cuerpo del documento o por referencia al contrato que se adjunta".

Más Madrid también pidió que se citara al gerente de la Funeraria de Madrid, Fernando Sánchez, "quien tuvo la responsabilidad de enviar esos documentos manipulados unos meses más tarde". Sin embargo, la fiscalía establece que "no procede ampliar la investigación a los hechos relatados en el referido escrito, ni citar en calidad de investigado a personas distintas de los querellados". Porque, según el escrito, "la remisión de estos documentos no ha supuesto ningún obstáculo para la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, como no lo ha supuesto ninguna otra actuación del Ayuntamiento de Madrid o de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid; que han respondido puntualmente a todos los requerimientos formulados por la Fiscalía".