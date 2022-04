Cuándo y por qué empezó la crisis de Anna Ferrer e Iván Martín: los motivos de su ruptura

Hace tres años, Anna Ferrer comenzó una bonita relación con Iván Martín. La pareja ha mostrado durante todo este tiempo la buena complicidad que tenían. Sin embargo, ha llegado el momento de separar sus caminos, y así lo comunicaron hace unos días los propios protagonistas en las redes sociales.

Ahora, poco después de esa confirmación, la revista Semana ha desvelado las que pueden ser las principales razones de la ruptura, que viene precedida por una crisis que comenzó en enero. En ese mes, la hija de Paz Padilla tuvo que someterse a una rinoplastia en Sevilla sin la compañía de su chico, que casualmente estuvo contagiado de Covid-19, coincidencia que resultó ser clave.

Según la fuente de la revista ya citada, "ese fue el punto de inflexión que a ella le hizo cambiar el chip. Se dio cuenta de que estaba bien sin él y que no lo echaba de menos. Hasta entonces no se habían separado y tenía cierta dependencia. Ahí es cuando visualizó que estaba mejor sola y tuvieron una bronca porque él no lo entendía".

Antes de todo ese episodio, la pareja decidió marcharse a vivir juntos a un piso en Madrid, lo que también ha acrecentado la crisis, puesto que "la convivencia les ha desgastado muchísimo".

Poco a poco, esa relación debilitada estaba yendo a más, hasta tal punto de apenas aparecer juntos tanto en redes sociales como en la calle. "Han pasado de estar todo el día juntos a prácticamente no verse y convivir de una manera intermitente. La situación desde principios de abril es límite", afirma Semana.

Anna Ferrer fue la encargada de confirmar la noticia en su Instagram, pero ahora ha sido Iván quien se ha pronunciado, aunque no directamente sobre el tema. En su última publicación hace una reflexión sobre momento actual: "La vida es tan efímera, que pasa el tiempo sin darte cuenta, dejando mella. Aprovéchala, exprímela y disfrútala".