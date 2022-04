Después de ser objeto de muchos comentarios en las redes sociales desde el pasado domingo, Rosa Benito ha mostrado el resultado de su último retoque estético, un tratamiento de hidratación que, según parece, no está evolucionando cómo debería.

El pasado lunes hablaba con total calma sobre ello. "Cuando fui a ver Amador a Supervivientes en 2014 tuve un percance (hay que recordar que la colaboradora se rompió entonces el labio). Me operaron el labio y tengo una bolita. Cada dos años voy a hidratarme esa parte. No me he puesto labio. Lo que quiero es hidratar la parte de arriba por la bolita. La doctora me dijo que me pusiera hielo y no lo hice. Ayer eran gorditos, pero los días atrás eran moraditos. No me he puesto producto", decía tranquila.

Nada que ver con su tono este miércoles, ya que ha reaparecido en Ya es mediodía algo más nerviosa, porque, al verla de cerca, Ángela Portero sintió que algo no iba bien en sus labios y le ha aconsejado que vaya al médico.

"Me ha metido el miedo en el cuerpo", aseguró la colaboradora ante Sonsoles Ónega y el resto de colaboradores.

Aunque quiere tomarse las cosas con humor, Rosa también se siente muy preocupada por la reacción que han tenido sus labios ante un tratamiento que se ha realizado más veces.

Hay que recordar que la colaboradora siempre ha presumido de cuidarse mucho la piel y de hacerse algún tratamiento, pero ningún retoque estético.