Carmen Machi, en 'El hormiguero': "Hacer de borracha es complicado porque el personaje no sabe que lo está"

Carmen Machi y Quim Gutiérrez acudieron este miércoles a El hormiguero para presentar su nueva película, Amor de madre, que se estrena en Netflix el 29 de abril.

En el filme, al personaje de Gutiérrez acaban de dejarlo plantado en el altar y su insistente madre, a quien da vida Machi, se ha empeñado en acompañarlo a la luna de miel con la excusa de no perder el dinero del viaje.

Vemos el trailer de “Amor de madre” con Carmen Machi y @quimyo #MachiQuimEHhttps://t.co/QpsM0St7Uv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 27, 2022

Ambos recordaron que una de las escenas más divertidas del rodaje fue cuando la actriz tenía que interpretar a su personaje totalmente borracho.

"Carmen Machi tiene el mejor pedo interpretado, es maravilloso, no sé cómo lo hace, aunque el de verdad también está bastante bien", comentó Gutiérrez.

Pablo Motos destacó que a la actriz le suelen pedir en sus comedias que haga de borracha "porque lo bordas", exclamó el valenciano, arrancando las carcajadas de su invitada.

Carmen Machi, en 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"¿Hacer de borracha puede ser una de las cosas más difíciles para una actriz?", le preguntó el presentador. "Hacer de borracho es complicado porque él no sabe que lo está. Lo que hay que hacer es intentar no caerte, no hacer que te caes. Es jugar a la contra", explicó Machi.

Y añadió que la dificultad aumentaba si en la borrachera, su personaje tenía texto: "Lo mejor es no tenerlo, cuando lo tienes es lo difícil porque se nota que es de mentira. Para hablar como un borracho hay que estarlo".