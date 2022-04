"Los últimos tiempos no han sido los mejores": María del Monte llega a los 60 en una etapa llena de contrastes

María del Monte cumple 60 años y lo hace en un momento complicado aunque endulzado por el disco que acaba de grabar, el primero en 14 años.

"Los últimos tiempos no han sido fáciles", cuenta la cantante en una entrevista a Vanitatis. Sin embargo, relata, refugiarse "en la música" siempre le ha servido.

"Quizás esta ha sido mi forma de desahogarme, aunque hay cosas de las que una persona no se puede curar nunca, y me gustaría decir a todos los que pasan por momentos difíciles que piensen que siempre hay un plan y que escojan el de seguir adelante", narra la artista andaluza.

"La garganta es un músculo y después de dos años sin cantar se queda un poquito anquilosada, así que antes de grabar tuve que prepararme y empezar a cantar todos los días. Me he notado distinta, aunque trabajo con el mismo equipo desde hace 30 años. Desde el dolor se hacen las cosas diferentes, con más autenticidad", asegura sobre el disco que acaba de granar.

No son tiempos fáciles para la artista, ya que ha perdido en el último año a su madre y a dos de sus hermanos.

Además, ella se ha contagiado de coronavirus, motivo por el que tuvo que cancelar su entrevista el pasado viernes en el Deluxe. "Soy humana y el bichito ha venido a visitarme. Me hice la prueba antes de salir y no era lo que procedía. Lo prudente, lo cauto y lo correcto era estar donde estoy, que es escondida, y bueno, nos veremos pronto por lo que tengo entendido. Haré un sacrificio por ti, Jorge Javier. No tengo miedo porque, afortunadamente, han salido las vacunas que nos han servido mucho a todos", dijo sobre la COVID-19.

Pese a su ausencia, la folclórica tuvo la oportunidad de hablar con su ahijada, Isa Pantoja, quien había acudido al programa por la tertulia de Supervivientes 2022, pues ella es la defensora de Anabel Pantoja. "Es una persona a la que yo quiero mucho y ella lo sabe. El cariño, mi vida, no se muere. Eso ni se compra ni se vende, y permanece por los siglos de los siglos".