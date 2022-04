María del Monte planta al 'Deluxe', pero tiene un emotivo reencuentro telefónico con Isa Pantoja

Telecinco emitió este 22 de abril una nueva entrega del Deluxe. Pese a que se había anunciado una entrevista con María del Monte, esta no se llegó a producir porque la artista no asistió a la misma, aunque intervino en el formato para explicar el motivo.

"Soy humana y el bichito ha venido a visitarme. Me hice la prueba antes de salir y no era lo que procedía. Lo prudente, lo cauto y lo correcto era estar donde estoy, que es escondida, y bueno, nos veremos pronto por lo que tengo entendido. Haré un sacrificio por ti, Jorge Javier. No tengo miedo porque, afortunadamente, han salido las vacunas que nos han servido mucho a todos", dijo sobre la COVID-19.

Pese a su ausencia, la folclórica tuvo la oportunidad de hablar con su ahijada, Isa Pantoja, quien había acudido al programa por la tertulia de Supervivientes 2022, pues ella es la defensora de Anabel Pantoja. "Es una persona a la que yo quiero mucho y ella lo sabe. El cariño, mi vida, no se muere. Eso ni se compra ni se vende, y permanece por los siglos de los siglos".

Tal y como atestiguan las imágenes de archivo, María del Monte estuvo en muchos de los momentos de la vida de Isa Pantoja, aunque la relación se diluyó levemente cuando la cantante dejó de ser amiga de Isabel Pantoja.

"Nana. Te deseo que te recuperes pronto, que es lo importante. Tú también sabes que te quiero mucho y siempre te voy querer", respondió una emocionada Isa Pantoja. Pero no todo fueron lágrimas: haciendo alarde de su humor, María del Monte dijo que estaba dispuesta a ir a Supervivientes... pero "cuando sea mayor".