Adriana Abenia, tras ser acusada de gordófoba: "La obesidad es insana y quien diga lo contrario se engaña"

Adriana Abenia ha levantado una enorme polvareda tras su reflexión sobre la obesidad. La presentadora opinó que "estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos".

"Por supuesto que las personas que sufren esta enfermedad tienen derecho a vestirse, pero no sirva como ejemplo estético para otras mujeres, da lugar a equívocos", denunció Abenia, algo que provocó que su nombre fuera tendencia durante todo el lunes en las redes, donde fue tachada de gordófoba.

También alzó su voz en contra Tania Llasera, compañera del medio, quien lleva años promoviendo la filosofía body positive. "Llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles como lo normal. Por fin, la diversidad que vemos en la calle, llega a la publicidad, y ahora… ¿Resulta que es 'apología de la obesidad'?, Te lo digo con amor: 'democracia barata' es estigmatizar el peso como poco saludable, poco atractivo, poco apetecible de ver… como el tan manido 'te lo digo por tu bien' como escudo", ha contestado en su perfil la bilbaína.

Horas después, la televisiva ha explicado en un vídeo que su intención era abrir un debate, no que se creara esta polémica. En él, Abenia recuerda que se ha hablado mucho sobre "esos cuerpos famélicos que aparecían en las revistas y pasarelas", por eso no entiende que "no se pueda cuestionar si el modelo contrario es insano".

"Me asusta esta nueva tendencia de visibilizar que una mujer obesa sea una mujer real", asegura. "Todas lo somos: anoréxicas, flacas, gordas, calvas, con pelo, con piernas, sin piernas, con manchas, sin ellas...", enumera Abenida, a la que no le parece "el mensaje que lanzamos a una sociedad en la que la obesidad adulta e infantil está a la orden del día sea el más adecuado".

Además, Adriana carga contra todos esos ataques recibidos en las redes a raíz de subir su story, ya que nada justifica "los miles de mensajes" que le llegan deseándole la muerte tanto a ella como a su familia. "¿Y si yo tengo un trastorno psiquiátrico?", se pregunta. "¿Quién asume las consecuencias?".

"La anorexia es insana y la obesidad, también. El que diga lo contrario se engaña", zanja la exmodelo.