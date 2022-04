Primeros nominados en 'Supervivientes' con sospechas de pacto entre concursantes y un claro señalado

Supervivientes 2022 echó a andar el jueves y este domingo, en Conexión Honduras, se produjeron ya las primeras nominaciones. No sin polémica, porque la duda de pacto entre concursantes sobrevuela la el reality. Así lo hizo saber la propia Lara Álvarez, que fue quien dio la voz de alarma.

Primer lo tocó el turno a los que habitan playa Royal. Y ahí, uno de los más nombrados por sus compañeros ha sido Rubén Sánchez Montesinos, pareja de Enrique del Pozo, y con el que no están teniendo feeling muchos de sus compañeros. Él fue el que más votos recibió y, por tanto, el primer nominado de su grupo. El segundo fue el humorista Juan Muñoz, por nominación directa de la líder, Anabel Pantoja.

En la otra playa, Fatal, el nombre más repetido fue el de Charo Vega. Eso sí, los motivos para señalarla fue lo que mosqueó a Lara Álvarez. "Me están extrañando los argumentos que me estáis dando, porque dais por hecho que hay un palafito. Ojo con las suposiciones, porque este año todo puede suceder. No quiero que sobrevuelen las dudas de pacto sobre vosotros, porque no se puede pactar", les dijo.

Lara preguntó directamente a la líder, Marta Peñate, si había un pacto en su grupo , ya que las nominaciones de algunos de ellos apuntaban a esto.

Peñate aseguró que no es así, aunque sí admitió que entre algunos de ellos sí han hablado de "qué hacer con Charo" por el mal momento que está atravesando en el concurso. La líder nominó también a Ainhoa directamente para completar la terna.