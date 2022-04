Irene Rosales, obligada a disculparse tras su polémico comentario sobre 'Supervivientes'

Irene Rosales ha tenido que dar explicaciones por la polémica suscitada a raíz de sus palabras sobre el estreno de Supervivientes.

La colaboradora ha utilizado las redes sociales para defenderse de todos los ataques recibidos tras decir que no vio el estreno del reality porque se quedó dormida.

"Esas cosas no se dicen, aunque lo hagas por respeto a la gente que está trabajando y que han sido compañeros tuyos", dijo, entre otros, Jorge Javier Vázquez.

Entonces, la mujer de Kiko ha explicado qué es lo que quiso decir exactamente. "Me doy cuenta de que de nada sirve dar algún tipo de declaraciones, siempre intento hacerlo de la mejor manera, con educación y respeto, nunca queriendo ofender a nadie. Quizás en algún momento se me debió malinterpretar por decir que me "quedé dormida". Quiero aclarar que no es que me quedase dormida, es que necesitaba descansar", aseguró, rotunda, Rosales en sus stories.

"Llevaba un día agotador (mis hijas, mi casa, el nuevo proyecto, mi trabajo en redes, organizar el viaje...). Y al día siguiente madrugaba y me esperaba un día de viaje largo", indicaba.

"No tengo que dar explicaciones de nada, pero tampoco quiero que nadie se sienta ofendido. Apoyo y admiro mucho el formato de Supervivientes a sus concursantes y sobre todo a Anabel Pantoja. Así que pido disculpas si me expresé mal", zanjaba la andaluza.