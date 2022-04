Uno de los momentos "más duros" de la vida de Malú: "Me destrozó emocionalmente"

Durante dos décadas Malú no paró de girar por todos los rincones de España, pero una inoportuna lesión la frenó en seco. Eso ocurrió en 2019, cuando tuvo que ser operada para solucionar la rotura de ligamentos que sufrió su tobillo derecho tras una caída durante los ensayos generales de la gira Oxígeno Tour.

"Yo no hubiera parado en mi vida, pero necesitaba parar", ha reconocido la artista madrileña este domingo en La Roca, el programa de laSexta presentado por Nuria Roca.

"Fue muy duro. Intenté salir como pude, pero me dijeron que me tenía que operar. Fue durísimo, una locura. Hicimos tratamientos con fisio y conseguir llegar a un lugar en el que podía, pero ya en el concierto 11 no podía más. Me tuvieron que operar, tuve que cancelar la gira, me operan otra vez...", recuerda la cantante de Blanco y negro.

Además, ha señalado que ese contratiempo de salud fue una de las cosas "más duras" que le han pasado en la vida, porque tuvo que decirlo a todo su equipo "que se quedaba sin trabajo".

"A mí eso me destroza emocionalmente, me deja fatal. Ves a tu gente sin trabajar, tú con la pierna y el alto y el tobillo roto...", ha rememorado la cantante, que aunque, explica, fue muy difícil, cree que "todo pasa por algo".

"Fue pasando el tiempo y me di cuenta de que en realidad necesitaba ese tiempo para mí misma, para estar conmigo", cree Malú, que, tal y como asegura, llevaba "19 años seguidos sin parar de trabajar".

Ahora, la cantante vuelve con Mil Batallas Tour, su primera gira después de ese percance, de la maternidad y de la pandemia. Presenta Mil batallas, su nuevo disco de estudio que guarda temas como Deshielo,Vete o Se busca.