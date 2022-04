El regalo de 700 euros que le ha hecho un fan a Marta Riesco porque "ya no se lo pone"

Marta Riesco ha sorprendido a sus miles de seguidores al enseñar el regalo que le ha hecho hace unos días una fan, que cuesta aproximadamente 700 euros.

Se trata de unos zapatos Christian Loboutine que esta mujer dejó de usar por un motivo que la reportera no ha querido desvelar, de color beige con una gran plataforma y la característica suela roja.

"Me dijo oye mira, yo tengo unos zapatos, unos Christian Loboutine, que se los había comprado porque era una mujer empoderada, fuerte, y con sus ahorros había comprado este par de zapatos", relató.

La periodista ha confesado cómo fue el momento en el que recibió estos mensajes y la sorpresa que fue para ella que alguien quisiera regalarle algo tan caro y personal. "Para ella sería un honor y un regalo que yo los tuviese", aseguró.

"Me dice que le gustaría muchísimo hacérmelos llegar porque me ve que soy una mujer que puede pisar fuerte con ellos y que le gustaría que los tuviese ya que ella no se los va a poner y solo se los ha puesto una vez", reveló.

El regalo de una fan a Marta Riesco. Instagram

La periodista ha querido agradecerle de esta manera a Carolina el detalle que ha tenido con ella en este momento tan complicado después de romper en directo con Antonio David Flores.