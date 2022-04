Marta Riesco desvela la condición que le ha puesto a Antonio David Flores si quiere volver con ella

Marta Riesco lo tiene muy claro: si Antonio David quiere volver con ella, tendrá que esforzarse. La periodista, que lleva un tiempo en tratamiento debido a la presión mediática que arrastra desde hace meses, contó este miércoles en qué punto se encuentra su relación con el ex guardia civil.

Tras aparecer en El programa de Ana Rosa, la reportera se dejó ver unas horas después en Ya son las ocho, en cuyo plató subrayó que está "más tranquila", aunque sigue dolida por la actitud del excolaborador de Sálvame. De hecho, le ha puesto una condición: "Si él quiere estar conmigo, tiene que dar pasos".

"Yo he dado por demás y cuando en mi cumpleaños me visteis llorar, ya era suficiente para todo lo que él había hecho. Ojo, él también ha hecho cosas, pero creo que ese día pasaron cosas que no tenían que haber pasado", explicó, asegurando que su expareja "tiene que decidir" si quiere tener "una vida" con ella.

En el programa, la comunicadora aclaró una cuestión que preocupaba en la mesa de debate: si el malagueño la había desbloqueado. Y respuesta fue afirmativa. "La gente cree que mi vida es Pasión de Gavilanes y me pregunta por la calle si hemos vuelto", apuntó Riesco al respecto.

Un día antes del arranque de la nueva edición de Supervivientes, la tertuliana insistió en la "merecida" victoria de Olga Moreno, expareja del ex guardia civil, en el reality. "Dije que era una merecidísima ganadora de Supervivientes y lo sigo diciendo. Ella no forma parte de mi vida, él sí. Solo digo que con el tiempo y con el paso de los días se va a ver si hay divorcio o no hay divorcio, a quién ama o quién no ama", apuntó.