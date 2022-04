La ruptura con Antonio David Flores supuso un duro golpe para Marta Riesco, quien no podía creer que el exguardia civil no respondiera a sus mensajes ni a sus llamadas después de que ella decidiera terminar la relación.

Tras haber estado de baja durante varios días, este miércoles, la periodista ha vuelto a sentarse en el sofá del Club Social de El programa de Ana Rosa, donde ha asegurado que lleva un tiempo en tratamiento y que la baja le fue concedida por un médico de la sanidad pública, quien le aconsejó tomarse un respiro.

Así, siguiendo las indicaciones del sanitario, la reportera decidió marcharse unos días a su pueblo, El Romeral (Toledo), donde optó por no encender la televisión para mantenerse lo más alejada posible de las noticias sobre ella y Antonio David. Algo que, según ha señalado, no le fue nada fácil, pues los periodistas también se trasladaron al municipio para tratar de conocer su estado de salud tras la ruptura.

Riesco ha asegurado que se encuentra "más tranquila, soltera y sin compromiso". Además, la periodista ha apuntado: "Jamás me arrepentiré ni de haberlo dicho públicamente ni de haberme enamorado. Creo que eso es algo fantástico y si eres correspondida es estupendo. De lo que me arrepiento, a lo mejor, es haberme dejado llevar porque estoy de colaboradora en un plató donde se me han hecho preguntas que yo he contestado como si mi pareja fuese cualquier otra persona y no me he dado cuenta de la repercusión que esto tenía"

La periodista ha agregado que se arrepiente de haber roto la relación en directo en Ya son las ocho: "Creo que debería haber mantenido más el tipo. Me dejé llevar por mis propios sentimientos y no es algo congruente con una persona que dice que no quiere ser personaje público".

Riesco ha apuntado que sigue pensando que solo ella ha tirado del carro de la relación con Antonio David. "La verdad, al final, siempre sale a la luz", ha sentenciado la periodista.

Por su parte, Lecquio también ha querido ofrecer su opinión a Riesco: "Mi sensación es que te pillaste un cabreo tremendo, pero que ahora estáis más en la reconciliación que en la ruptura". Además, el conde ha preguntado si la periodista llegó a tirar el cepillo de dientes del exguardia civil a la basura, a lo que Riesco ha respondido que no: "Soy de las que piensa que tiene que haber conversaciones antes de llegar a ese punto".

La reportera ha añadido que "evidentemente, el motivo de la ruptura no fue una pataleta de niña pequeña porque él (Antonio David) no viniese al cumpleaños". Pero sí ha destacado que ella siempre le ha reclamado a su ya expareja el lugar que le correspondía.