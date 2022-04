El cantante Francisco, que triunfó en los años 80 sobre todo gracias a su éxito Latino, con el que ganó el Festival de la OTI en 1981, está muy de actualidad, pero más por sus problemas legales que por su carrera como cantante. Desde hace varios años, está inmerso en juicios con la madre de una hija que no reconoce como suya: Naomi Apolinar.

Pese a que, en 2008, un juez sentenció que el artista era el padre de Naomi, el cantante ha seguido en batallas judiciales con la madre, Denia Apolinar. Ahora, debido a que el artista quiere bajar la manutención que pasa para su hija.

Y, durante este nuevo juicio, ha tenido lugar el primer encuentro entre Francisco y su supuesta hija Naomi, que se ha visto enormemente decepcionada por el cantante. "Ni siquiera cruzamos la mirada. No se atrevió a mirarme a la cara. Ha sido vergonzoso. Yo no me merezco este desprecio", ha revelado en Sálvame.

"Me habría gustado preguntarle por qué es así conmigo. Y me siento despreciada por mi color de piel, sobre todo por los mensajes que mandaba a mi madre", ha admitido Naomi muy dolida. "Me habría gustado que todo hubiera sido mejor, sin insultos, sin malas palabras".

"Mi madre a veces tiene un carácter demasiado brusco, y quizá no hace las cosas como las debería hacer, aunque lo hace lo mejor que puede", ha añadido. Han sido 21 años sin ver a su padre, y la primera vez ha sido en un juicio, algo que ha entristecido mucho a Naomi, que sabe que la pelea sigue entre Francisco y su madre.