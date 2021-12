La Policía intervine en un grave altercado entre Naomi Apolinar, supuesta hija del cantante Francisco, y su madre Denia

Todo ocurrió la noche del 25 de diciembre. Tal y como detalló Socialité, Denia Apolinar acudió al lugar donde su hija Naomi, a su vez conocida por ser la supuesta hija del cantante Francisco, estaba, según ella, "con malas influencias".

El programa, que reprodujo unas imágenes grabadas por la misma Denia, se ve el altercado en el que, incluso, tiene que intervenir la Policía.

Según la información del espacio de Telecinco, y lo que también muestran las imágenes, Denia acude a una discoteca donde está su hija con malas compañías. Cuando llega al lugar para sacarla de allí, su hija y su pareja huyen metiéndose en el coche, pero la madre no ceja en su empeño de llevársela.

Así, abre la puerta del vehículo. "Acaba de romper el retrovisor", se escucha.

Entonces, avisan a la Policía, que se persona en el lugar del altercado. La madre, angustiada y fuera de sí, explica a los agentes que quiere que su hija se vaya con ella y no siga con esas malas influencias. Con la Policía delante, madre e hija empiezan a insultarse.

Además, Denia acusa al novio de su hija, ante la Policía, de realizar trabajos ilegales, algo que Naomi niega.

"No la conozco"

Hace unos meses, se reabrió una historia pasada del cantante Francisco después de que Naomi Apolinar acudiera a Sálvame. Esta joven de 20 años, reconocida legalmente como hija del artista, acudió al programa para pedirle que se hiciera la prueba de paternidad para dejar clara la situación.

El juez estableció la paternidad legal, lo cual ha hecho que Francisco haya tenido que mandar dinero a Naomi, como ella misma confesó, sin embargo, nunca se han hecho el test de ADN para comprobarlo.

"Esta mujer no busca nada más que dinero, porque no busca otra cosa. Si soy tan malo, si soy como me pintáis, ¿para qué queréis un padre así en vuestra vida?", fue la respuesta del artista a madre e hija. "A esta señora no la conozco, no la he conocido en la vida. Yo he aceptado lo que la Justicia en su día dijo, pero fui un día a hacerme las pruebas de paternidad y la mujer no se presentó".