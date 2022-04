"Ha vuelto el 'Sálvame' de siempre": Carmen Alcayde tilda de "sucia" la actitud de Kiko Hernández y estalla una brutal pelea

Tarde muy tensa en Sálvame, con varios enfrentamientos entre colaboradores que hicieron estallar una de esas guerras entre ellos que parecía más bien de otros tiempos. Esos que luego recordaron, viendo lo que estaba pasando, los espectadores en redes sociales.

Todo empezó cuando Kiko Hernández, uno de los colaboradores estrella del formato, se sintió dolido con la desconfianza de Lydia Lozano hacia él.

"En trece años me has contado tantas cosas, ¿cuántas cosas he contado? Cosas de verdad, de las tuyas. No cambies de conversación cuando yo me acerque", le reprochó a la canaria, que no entendía lo que estaba pasando. "Hemos estado hablando tan naturales o me estoy volviendo loca", alcanzó a decir, visiblemente desubicada.

La cosa no quedó ahí, sino que Hernández recibió otra ración de mosqueo cuando supo las palabras que Carmen Alcayde había dicho sobre él en publicidad a Lydia Lozano. "En esa grabación Kiko sales mencionado por parte de Carmen y califica tu actitud de muy sucia", desveló Jorge Javier, algo que enfadó notablemente al madrileño. "¿Has dicho eso? ¿Y qué has hecho tú toda la vida? Bonita, dímelo. Hablar por detrás, si no quieres venir a este programa que lleva inventado hace 13 años, si no te gusta te vas a otro programa".

Entonces, empezó la guerra, ya que el colaborador decidió desvelar lo que pasó durante una noche en la que coincidieron Lydia Lozano, Carmen Alcayde y él en una cena: "No dejaron títere con cabeza, esto sí que es sucio, pero te lo mereces. Sucio podía haber sido esa noche con lo que escuché esa noche".

Aunque Lydia Lozano quiso calmar los ánimos, el caos y la discusión ya estaban montados.

En las redes fue muy comentado este encontronazo y, si bien se posicionaron de una u otra parte, la mayoría celebró que volviera ese espíritu de Sálvame de hace no mucho y que parecía enterrado.