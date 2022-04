Mónica Naranjo será la próxima invitada de 'Estirando el Chicle': "Me apetecía mucho venir"

Mónica Naranjo será la siguiendo invitada del pódcast de éxito Estirando el chicle, presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín que contará, además, con Henar Álvarez de colaborada.

Así lo han anunciado en sus propias redes sociales muy emocionadas. Tanto las cómicas como la cantante han confesado estar muy orgullosas del programa que resultó de su encuentro y que se publicará el domingo 24 de abril en todas las plataformas.

La gallega y la madrileña han bromeado en el vídeo de presentación sobre la importancia que tuvieron para ellas las palabras de Naranjo el día que consiguieron vender todas las entradas para el WiZink Center.

"¡Vaya dos reinas!", escribió en su momento después de que se agotaran las localidades en 17 horas: "Cómo me alegra siempre ver a unas mujeres que creen en lo que hacen, que no escuchan a la gente que te dice que no es posible, y que encima callan bocas después".

Es que lo vamos a compartir otra vez porque real que nos hizo más ilu esto que lo de las 17 horas del Wizink https://t.co/1C0DqjPaWH — Estirando el chicle (@EstirandoChicle) April 20, 2022

"Muy feliz de estar aquí con vosotras, muy feliz de compartir este momento. Me apetecía mucho venir", ha revelado en el vídeo la artista, ante la incredulidad de las presentadoras.

OS AMO SIN CONTROL!!!!! 💖💖💖🙏🙏🙏 — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) April 20, 2022

Desde las cuentas de Twitter aún no han revelado de que tema hablarán en el programa, pero han prometido que merecerá la pena. Además, parece que la charla ha servido para aumentar su amistad por los mensajes que se han enviado. "Os amor sin control", ha reitado Naranjo.

Hay que decir que @henarconh entra fuerte. pic.twitter.com/ZV6HuhSSmL — Estirando el chicle (@EstirandoChicle) April 20, 2022

Desde Estirando el chicle también han compartido los primeros segundos de Henar Álvarez de su intervención, en el que no queda duda de que la humorista no se va a quedar ningún pensamiento para ella.