Anabel Pantoja desvela cuál será su punto débil en 'Supervivientes' tras una fuerte discusión

Los primeros enfrentamientos de Supervivientes 2022 han llegado sin tan siquiera comenzar la aventura en la isla. La preconvivencia deja ver quiénes se llevarán mejor y peor, así como algunas debilidades de los concursantes.

Anabel Pantoja, que ya es uno de los grandes rostros de la edición, ha mostrado cuál será su gran punto débil a través de una fuerte discusión. Esa debilidad no puede ser otra que la comida, que es considerada por todos los famosos que pasan por la isla como lo más duro de la aventura.

La colaboradora, que repite experiencia, llegó al comedor cuando se llevó una sorpresa que no le gustó nada. En el buffet ya no quedaba pasa ni gazpacho, motivo por el que inició una discusión al tener que conformarse con un simple puré.

"¡Qué barbaridad! Vamos a ver, no queda nada. Lo único que queda es el puré este de mierda. Voy a ir plato por plato y os lo voy a quitar", dijo Anabel dispuesta a regañar por todo lo alto a sus compañeros.

"Me da coraje llegar y que todo el mundo esté lleno de comida. A la próxima entro en el comedor a la hora que me dé la gana", advirtió muy enfadada. Y no quedó ahí. La sobrina de Isabel Pantoja lanzó un feo deseo para el resto de concursantes: "a ver si os atragantáis con los espaguetis".

Así, Anabel deja claro que la comida será su gran problema a lo largo del concurso. La escasa alimentación en la isla hace que los participantes estén más susceptibles, lo que origina fácilmente enfrentamientos de este tipo.