Una aspiradora sin cables de Dyson por 280 euros... ¡y otros ofertones exclusivos en su semana de rebajas!

En lo que a gadgets de limpieza se refiere, Dyson es una de las marcas más veneradas puesto que, aunque sus dispositivos requieren de cierta inversión, terminan conquistando a los usuarios gracias a sus prestaciones. Su capacidad para limpiar todo nuestro hogar de techo a suelo (¡alfombras incluidas!) es una de las ventajas de apostar por la firma: sus aspiradoras incluyen accesorios intercambiables para ofrecer soluciones de limpieza para todo nuestro hogar, desde los colchones hasta los rincones más difíciles. Además, los modelos más populares son los que no requieren de estar conectados a la corriente para realizar su función, con lo que esta tarea doméstica se vuelve mucho más cómoda.

Pese a todas las bondades que sobre ellas han contado los que ya las han probado (y convertido en las líderes de su batallón de limpieza), el precio de estos dispositivos sigue siendo un hándicap para muchos usuarios. Pero, ¿y si te dijéramos que hoy puedes conseguir un modelo de la marca por menos de 280 euros? Como lo lees: la firma está celebrando la Dyson Week, una promoción en la que ha rebajado hasta 50 euros algunos de sus modelos y ha incluido accesorios de regalo en otros. La V8 Motorhead, con 40 minutos de autonomía y cinco accesorios, es, actualmente, la más barata de la promoción, pero no es la única. ¿Quieres descubrir el resto de ofertas?

Algunos modelos en oferta de la Dyson Week. Dyson/20deCompras

Si bien es cierto que nuestra favorita indiscutible es la V8 (¡y el hecho de que esté a la venta por menos de 280 euros!), no es la única aspiradora sin cable de Dyson que ha sucumbido a su semana exclusiva. También con un ahorro de 50 euros y, en ambos casos, por menos de 400 euros, podemos encontrar la V8 Absolute Plus y la Cyclone V10 Animal, famosa por ser la aliada de aquellos hogares en los que hay mascotas. Claro que, si no nos importa el tique del producto y lo que buscamos es lo más top de la gama, siempre podemos elegir la V12 Slim Absolute, uno de los primeros modelos en lucir una luz láser para rastrear la suciedad más difícil y acabar con ella. Eso sí, su precio, aún con rebaja de 50 euros, asciende a los 600 euros. ¿Te animas a probarla?

