Sí, Cecotec tiene un robot aspirador que se limpia solo... ¡y ahora está a mitad de precio!

Los robots aspiradores nos han facilitado (¡y mucho!) la tarea de dejar el suelo de nuestro hogar impoluto. Pero no nos engañemos: no podemos olvidarnos totalmente de esta tarea porque, además de tener que sustituir algunas piezas cada cierto tiempo, tenemos que limpiar y vaciar el gadget si queremos que este funcione como es debido y nos ayude a conseguir una casa impecable. Así que, no tenemos más remedio que, tras cada ciclo de limpieza, desmontar cada una de las piezas de nuestro robot para dejarlas como nuevas hasta el próximo uso.

Pero si estos gadgets fueron diseñados para hacernos la vida más fácil, cabía esperar una evolución que también nos librara de tener que enfrentarnos a esa limpieza final. ¿Cuál fue la solución? Los sistemas de autovaciado incorporados en la propia base de carga del robot. Así, cuando este dispositivo termina su tarea, vuelve a su “casa” y allí vacía la suciedad que ha recogido para estar listo para el próximo ciclo. ¿Crees que es una prestación inalcanzable para ti? Nada más lejos de la realidad, ya que Cecotec cuenta en su catálogo con varios modelos diseñados con esta apuesta de autolimpieza y, uno de ellos, cuesta menos de 300 euros. Se trata del Conga 2290 Ultra Home, un modelo que ahora está casi a mitad de precio para que no dudes en llevártelo a casa.

Este es uno de los robots más económicos que incluye sistema de autovaciado. Cecotec

Si bien es cierto que sus ocho modos de acción nos encantan o que su mapeo inteligente es de gran ayuda para ordenar la limpieza, el detalle que ha logrado conquistarnos del Conga 2290 Ultra Home es su sistema de autovaciado. Es uno de los primeros modelos de la marca en incluirlo y, qué duda cabe, que es una prestación que eleva esta apuesta de Cecotec a otro nivel. No obstante, también nos seduce que pueda controlarse por voz, que tenga accesorios específicos para acabar con los pelitos de las mascotas o que incluya dos depósitos de gran capacidad.

Una opción barata

Si eres de los que le ha picado el gusanillo al leer esta noticia y descubrir las muchas bondades del nuevo robot aspirador de Cecotec, pero también de los que tienen un presupuesto más reducido... ¡tranquilo! En 20deCompras tenemos una solución a la medida de tus necesidades: hay un modelo por 139 euros con todas las prestaciones básicas que se esperan de estos pequeños electrodomésticos. El modelo es el Conga Serie 990, barre y friega (aunque no de forma simultánea) y tiene tres niveles de potencia para adecuarse al trabajo. ¿Su precio? Gracias al descuento del 17% aplicado, ¡te la llevas a casa por 139 euros!

Robot aspirador Conga 990 Vital. Cecotec

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.