Cómo alargar la vida útil de tu robot aspirador con un truco barato (¡a partir de 8 euros!) que igual no conocías

Desde que los robots aspiradores han llegado a nuestra vida, acabar con el polvo ya no es la peor tarea del hogar. Aunque, claro, el camino no ha sido fácil, ¡y ha estado plagado de obstáculos! Bueno, más bien de decisiones: primero, tuvimos que elegir si en casa nos convenía más apostar por una escoba vertical o por estos gadgets automáticos; y, después, cuál de todos los disponibles en el mercado es el que más nos gustaba teniendo en cuenta las muchas prestaciones que ponen a nuestra disposición. Ahora, por fin contamos con el nuestro, ¡y estamos locos de contentos! Aunque, todo sea dicho, ya no aspira como antes...

Y esto no es problema de habernos decantando por un modelo u otro, sino porque, a menudo, no sabemos cuidar bien de los robots aspiradores para que la calidad de sus prestaciones se mantenga (casi) como el primer día. ¿Cómo? Para empezar, limpiándolo de la forma adecuada después de cada uso; y, segundo, teniendo en cuenta que hay algunas piezas que conviene cambiar con cierta frecuencia para asegurar una efectividad del 100%. Y, lejos de lo que puedas pensar, no tiene por qué costarte más de ocho euros... ¡si tu robot es de Cecotec!

Algunos recambios para los robots aspiradores de Cecotec. Cecotec

Pero, ¿qué tipo de recambios necesita nuestro robot aspirador? Los consumibles más básicos de estos dispositivos son los cepillos laterales y el central, el de limpieza y el filtro de alta eficiencia. Todos ellos los podemos encontrar en un pack de menos de 20 euros para las series 990 y 1190 o en uno que también incluye un filtro primario para los modelos de la serie 950. Si para ayudarte con las tareas del hogar cuentas con el robot aspirador Conga Home con base de carga para evitar tener que vaciar el dispositivo después de cada ciclo de limpieza, necesitarás bolsas de recambio para el autovaciado: el pack de tres unidades cuesta menos de 14 euros. En el catálogo de recambios de Cecotec también puedes encontrar por un poco más de inversión, depósitos mixtos y bases de carga.

Y también para modelos que friegan...

Y si tu modelo es de esos que también te permiten fregar gracias a su tanque mixto, necesitas mopas de recambio... ¡y en Cecotec están por menos de ocho euros! Están disponibles para todas las gamas de robot aspirador de la firma.

