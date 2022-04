La mascarilla no será obligatoria en los centros veterinarios: "No tenemos una mayor concentración de personas vulnerables"

Un importante paso para recuperar la normalidad que nos robó la pandemia para muchos, una medida que aflora los miedos de otros. Este miércoles el BOE ha publicado el decreto que regula el uso de las mascarillas en España, circunscribiendo su obligatoriedad a los centros sanitarios, residencias de mayores y transportes públicos.

Según adelantó este martes la ministra de Sanidad Carolina Darias, y recoge el decreto, las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los centros, servicios y establecimientos sanitarios, según lo establecido en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre.

En el listado de dicho decreto se especifica que centros sanitarios son todo tipo de hospitales, consultas médicas, centros de salud... En el apartado de oferta asistencial se enumeran 105 servicios, incluyendo podólogos, nutricionistas, centros de cirugía o medicina estética, logopedas, foniatras o psicólogos. Y entre los establecimientos también recogidos en el decreto están las farmacias, botiquines, ópticas, ortopedias y establecimientos de audioprótesis.

Solo quedan fuera las consultas y hospitales veterinarios, dónde se cuida la salud de los animales de compañía, íntimamente vinculada a la salud de los seres humanos, dada la existencia de zoonosis, aquellas enfermedades que se transmiten entre los animales y el hombre.

La exclusión de los centros veterinarios ha generado cierto revuelo en redes sociales; no solo veterinarios, también personas vinculadas a los animales de compañía, han criticado esta exclusión.

Las mascarillas seguirán siendo obligatorias en centros sanitarios y sociosanitarios (incluidas farmacias) pero no en clínicas, centros y hospitales veterinarios.

Porque una vez más NO somos considerados sanitarios. — Mercedes M (@MVeterinarian) April 20, 2022

Manuel Lázaro, veterinario clínico y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Madrid, explica a 20minutos que el hecho de que en las clínicas veterinarias no haya obligatoriedad de llevar mascarillas "es algo razonable".

Tras puntualizar que nadie pone en duda que los profesionales veterinarios sean sanitarios, aclara que el Real Decreto que regula el uso de mascarillas "habla de aquellos lugares en los que haya un mayor riesgo de concentración de personas vulnerables, y eso no ocurre en una clínica veterinaria. Es un argumento que me parece más que razonable".

No estamos atendiendo en mayor proporción a personas que tengan un mayor riesgo de contraer Covid

Lázaro cree, eso sí, que en el día a día de las clínicas veterinarias debe imperar el sentido común y la educación: "En mi clínica hemos puesto un cartel bien grande en la puerta explicando que no llevamos mascarilla pero que estaremos encantados de ponérnosla. Si entra una persona mayor con miedo, por supuesto que todos la usaremos".

El veterinario apunta a que, efectivamente, al principio de la pandemia tenía todo el sentido que se los considerara servicios esenciales, priorizando, por ejemplo, su vacunación. Igual que lo tienen otras reivindicaciones ya históricas del colectivo, como la reducción del IVA, que actualmente es del 21%. Todo eso no implica que ahora sea precisa la obligatoriedad de la mascarilla: "No estamos atendiendo en mayor proporción a personas que tengan un mayor riesgo de contraer Covid. No existe más riesgo que en otros establecimientos, como en un bar, en el que estamos en una barra todos próximos".

"Además, si estuviéramos incluidas en el listado de centros sanitarios del Real Decreto de 2003 se nos impondrían unas obligaciones que ningún centro veterinario cumpliría a día de hoy, empezando por albergar animales enfermos", concluye Lázaro.