Pablo Motos desvela uno de sus mayores secretos: "Es que da un toque intelectual"

Pablo Motos realizó este lunes una curiosa confesión a Ricardo Darín (que presentó la gira teatral de su obra Escenas de la vida conyugal) sobre un accesorio que acompaña al valenciano desde la temporada pasada.

"¿Te cuento la historia de las gafas?", le dijo el presentador a su invitado, y le explicó a los espectadores que el argentino le había preguntado si solo llevaba las gafas durante el programa o en todo momento.

Motos le explicó que "las llevo todo el rato porque me operaron regular de la vista y me las tuve que poner. Se me arregló, pero me dijeron que no me las quitara".

"Voy a confesar esto... no veo bien con las gafas puestas. Esto lo tengo oculto, pero veo un poco mejor sin ellas, no obstante, como me han dicho que no me las quite... Además, da un toque intelectual", admitió.

Pablo Motos y Ricardo Darín, en 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Darín comentó que le quedan muy bien al presentador, pero le recomendó que "si después de la operación te recomendaron no quitártelas ¡ojo con las próximas operaciones!".

"No sabes lo que puede venir", añadió el argentino, para angustia del valenciano: "No me agobies", le pidió Motos a su invitado de este lunes en El hormiguero antes de continuar con la entrevista.