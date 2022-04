Victoria Caro enseña su nueva ilusión: un piso de la playa con impresionantes vistas al mar que tendrá que reformar

Victoria Caro Tudela no puede estar más contenta y, es que, como ha mostrado en su propia cuenta de Instagram, tiene un nuevo proyecto entre manos. Algo que no tiene que ver con su trabajo como influencer, pero que no la puede hacer más ilusión.

La catalana ha desvelado en su cuenta, donde tiene casi un millón de seguidores, que es la encargada de su familia de reformar, renovar y decorar un apartamento de la costa.

La joven de 21 años acudió por primera vez al domicilio el pasado domingo 17 de abril y no pudo ocultar su emoción con las estancias, que tienen todas unas impresionantes vistas al mar.

Situado en el municipio de Roses, el salón con terraza es sin duda la estrella de la casa. Además, hay varias habitaciones, baños y una cocina antigua abierta al salón.

Todo está "hecho un desastre, entre ruinas y polvo", según ha contado la propia influencer: "Con muchos cambios por delante". Un reto en el que no puede dejar de pensar, asegura.

"No puedo dejar de imaginarme todo esto reformado, nuevo y con estas vistazas que me erizan la piel", ha confesado: "Ahora toca romperse la cabeza. Muy muy feliz de embarcarme en este proyecto".

Una casa que, ha explicado, es solo para vacaciones, pero en la que quiere trabajar duro para poder acudir siempre que pueda a disfrutar y desconectar.