Laura Escanes desmiente que esté embarazada: "Es una barriga relajada y un vídeo natural"

Laura Escanes es una de las influencers que más rumores acarrea desde que saltó a la fama por su relación con Risto Mejide. La joven, que ya es madre con el presentador, recibe día tras día numerosas preguntas acerca de una nueva maternidad. Esta vez ha dicho basta y ha salido a desmentir los rumores de embarazo.

Los recientes rumores llegaron los fans a través de la propia Laura Escanes. La joven subió a su perfil de Instagram un vídeo en el que aparecía maquillándose para una sesión de fotos. En él salía más hinchada de lo normal, lo que dio lugar a la idea de que podría estar embarazada por segunda vez.

Esas alertas provocaron que Laura contestase a todos los fans a través de sus stories. "No, no estoy embarazada", comenzaba diciendo en la publicación, acompañándolo de dos emoticonos. Tras comunicar los motivos que le llevaban a hacer esas declaraciones, Escanes dijo: "Eso, señoras y señores, es una barriga normal en un día normal con más o menos hinchazón".

Laura Escanes y Risto Mejide. Wochit

Quiso demostrar que su cuerpo es diferente cada día. "No tengo el mismo abdomen un día y otro. A veces estoy más hinchada, a veces menos. Es una barriga relajada y es un vídeo normal", declaró mostrando su descontento.

Además, también se acordó de sus compañeras de profesión que dudan de qué contenidos subir. "Por cosas así entiendo que muchas compañeras (y yo misma), nos pensemos antes qué subir y qué no... si a la mínima que se me ve en una postura más relajada ya me han embarazado", confesó con cierto tono de enfado por la situación.

Por último, prometió a todos sus seguidores que, de estar embarazada en algún momento, ella misma daría la noticia a través de sus redes sociales: "No sufráis que si volviera a estar embarazada en algún momento, lo sabréis por mí".