Joe Alwyn, pareja de Taylor Swift, revela por qué llevan su noviazgo con tanta privacidad

La historia de amor entre Taylor Swift y Joe Alwyn no se parece a ninguna otra que haya tenido la cantante de 32 años. No solo por la duración, que ya es un plus, sino porque, al contrario que sus otras relaciones, en esta, tanto la artista como el actor y modelo decidieron que en ningún momento la prensa entraría a formar parte de sus vidas. Y ahora Alwyn ha explicado el porqué de esta meditada decisión.

La pareja, que se conoció a mediados de 2016 para empezar a salir poco después (aunque no se hizo oficial hasta un año más tarde), forman uno de esos tándems de la jet set que, sin embargo, lleva un perfil muy bajo, con un hermetismo y una privacidad casi total en lo que concierne a su amor.

El actor de La favorita o Billy Lynn, en una entrevista con la revista ELLE, ha hablado precisamente de cómo ambos están concienciados para que nada de su relación llegue a las páginas de papel couché y mantenerse fuera del ojo mediático. "Vivimos en una cultura cada vez más intrusiva", ha comenzado su argumentación.

"Cuanto más [información] das -y, honestamente hablando, aunque no lo hagas-, más te arrebatan", ha dicho el intérprete de 31 años. "La verdad, no es porque quiera sentirme protegido y quedarme en el ámbito privado, es más una respuesta esa otra cosa", ha continuado, refiriéndose a esa cultura que antes comentaba.

No hay que olvidar que, a pesar de que continúen con su relación a puerta cerrada, los rumores siguen. Hace apenas unas semanas se decía que si eran tan herméticos es porque tienen una relación abierta. En declaraciones a Deadline, Alwyn explicó: "Creo que la gente puede hacer lo que quiera mientras eso los haga felices. Yo, por ejemplo, soy feliz en una relación monógama".

De hecho, Taylor Swift no suele hablar de su relación en sus entrevistas. Tras la publicación de sus últimos discos, Folklore y Evermore, sí que admitió que Alwyn le había ayudado en la composición de algunos de sus temas y que estaba en los álbumes bajo un alias secreto. Hay que remontarse dos años para otras declaraciones sobre su relación Alwyn, al diario The Guardian. "He aprendido que si lo hago [mostrar públicamente su relación y compartirla con la prensa], la gente se acaba pensando que estamos abiertos a sus opiniones. Y no es así", confesó entre risas.